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Vaka sayısı 60 binin üzerinde! İşte son 24 saatin korona tablosu

Sağlık Bakanlığı son 24 saatin koronavirüs tablosunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre ülkemizde bugün 61 bin 28 yeni vaka tespit edildi,

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 20 Nisan 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan testler sonucuna göre 20 Nisan 2021 tarihi itibariyle 2 bin 895 kişinin septomlu, 61 bin 28  kişinin semptomsuz olarak koronavirüse yakalandığı belirlendi.

Son 24 saatte 346 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 56,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,1, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 35,7 ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

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