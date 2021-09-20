Vaka sayısı kritik seviyede: İşte son 24 saatin korona tablosu

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 20 Eylül 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı. Paylaşılan tabloya göre son 24 saatte 27 bin 688 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 20 Eylül 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan 346 bin 435 testin sonucuna göre 27 bin 688 kişinin koronavirüse yakalandığı belirlendi.

İyileşen kişi sayısı ise 27 bin 949 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 231 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.