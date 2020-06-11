Vaka sayısının arttığı Diyarbakır'da korkutan görüntüler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki corona virüsü vaka sayılarında kısmi bir artış olduğunu açıklamıştı.

Diyarbakır’da da son 1 haftada 300 kişinin hastalığa yakalanmasının ardından, sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı. Corona virüsüyle mücadelede 1 Haziran itibariyle hayata geçen kontrollü normalleşme süreciyle kentte oluşan rehavetin vaka sayılarının artışına neden olduğu belirtilirken, kentin işlek noktalarında maske kuralına büyük oranda uyulduğu ancak ara sokaklarda ve parklarda çoğunlukla uyulmadığı görüldü.

Vaka sayısındaki artış tedirginliğe yol açarken, insan hareketliliğinin yoğun olduğu pazar ve benzeri yerlerde denetimler sıklaştırıldı ancak sosyal mesafe kuralına dikkat edilmediği gözlemlendi.



“GENÇLER MASKE TAKMIYOR”

Koşuyolu Parkı’nda yeğeniyle birlikte sosyal mesafe ve maske kuralına uygun olarak oturan emekli öğretmen Ahmet Karakoç, şunları söyledi:

* Diyarbakır sıcak. Parklar serin olduğu buraya geldik.



* Diyarbakır’da alınan tedbirlere karşı duyarsızlık vardı. İnsanlar çok fazla maske takmıyordu. Ama son birkaç gün içerisinde vakaların artması ve valilik de maske kuralını getirmesiyle insanlar maske takıyor.

* Bugün çok gözlemledim. Takmayanlar da gençler oluyor genellikle.

Maske kuralına dikkat edilmediğini anlatan Haydar Karakoç da, “İnsanların maske takmadıklarını görüyorum. Önlem almıyorlar. Amcamla sosyal mesafeye uygun oturuyoruz. Biz hiçbir yere elimizi sürmüyoruz. Dokunmuyoruz. Eve gidince elimizi yıkıyoruz. Üzerimizi değiştiriyoruz” diye konuştu.