Vakalar artıyor, karantina haberleri peş peşe geliyor

Isparta’da Covid-19 vakalarının görüldüğü Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Başdeğirmen köyünde karantina uygulaması başladı.

Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Başdeğirmen köyünde bazı vatandaşların yeni tip koronavirüs (Covid-19) testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine köy, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün süreyle karantinaya alındı. Konuyla ilgili Şarkikaraağaç Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, “İlçemize bağlı Başdeğirmen köyünde yapılan testler sonucunda Covid-19 testi pozitif çıkan vatandaşlar olması nedeniyle, vakaların temaslı sayısının çok olabileceğinden, (Covid-19) enfeksiyonun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla, Başdeğirmen köyünde 10 Ağustos 2020 Pazartesi günü saat 10.00 itibariyle 24 Ağustos 2020 tarihi saat 10.00’a kadar 14 gün süreyle giriş çıkışların izne bağlı olmak kaydıyla karantina altına alınmasına karar verilmiştir” denildi.

BATMAN

Batman'ın Kozluk ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 25 ev karantina altına alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararla Kovid-19 önlemleri kapsamında ilçe merkezi ve bağlı köylerde toplam 25 evde karantina uygulamasının başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Tüm vatandaşlarımızın kendi evlerinde kalmaları, çok zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, ilçemize ve köylerimize dışarıdan gelen herkesin ikamet ettiği yerdeki kişilerle beraber 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları ve misafir kabul etmemeleri, hem kendi hem de toplum sağlığı açısından hayati derecede önemlidir. Bu konuya riayet edilip edilmediği muhtarlarımız ve kolluk birimlerimiz tarafından denetlenecektir. Riayet etmeyen kişilerin zorunlu karantina altına alınacağı kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

TOKAT

Tokat’ta artan koronavirüs vakaları nedeniyle karantinaya alınan köy sayısı 4’e çıktı.

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde Hıfzıssıhha Meclisi İlçe Kaymakamı Hülya Yavuz başkanlığında Koronavirüs salgını kapsamında alınacak tedbirler ile genel durumunu görüşmek üzere ile toplandı. Toplantıda, son günlerde ülke genelinde olduğu gibi Reşadiye ilçesinde de Korona virüs vakalarının artarak devam ettiği görüldüğü, insan hareketliliğinin artacağı ve buna bağlı olarak virüs yayılımının artma ihtimaline karşı Taşlıca Köyünün 10.08.2020 tarihi saat 14.00 itibariyle iki hafta süre ile karantinaya alınmasına karar verildi.

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde bir apartman ile ilçeye bağlı Yolüstü köyü 3 gün önce karantina alınırken, Tokat merkeze bağlı Kat köyü ile Sulusaray ilçesine bağlı Malumseyit Tekke köyünde karantina uygulaması başlatılmıştı.

BURDUR

Burdur'un merkez Kozluca köyünde, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Burdur Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "4 kişide koronavirüs (Covid-19) vakasına rastlanması ve bunlarla temaslı 49 kişi olması sonucu 1113 nüfuslu merkeze bağlı Kozluca köyünde 10.08.2020 tarihi saat 08.00'dan itibaren karantina tedbiri uygulanmasına, köyün kontrol altına alınarak görevli personel haricinde (sağlık personeli, kolluk kuvveti vb.) giriş çıkışların kapatılmasına, vakalarla teması tespit edilen vatandaşların 14 gün süreyle tam ev karantinasına alınmasına ve bu süreç içerisinde tespit edilecek yeni temaslılara da aynı tedbirin uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.

ADIYAMAN

Adıyaman’da Korona virüs (Covid-19) pozitif vakalar nedeniyle 29 adres karantina altına alındı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu, Covid-19 tedbirleri kapsamında 31 kişide pozitif çıkan test sonuçları nedeniyle 29 adresin karantina alınmasına karar verdi.



Adıyaman merkez Kayalık, Malazgirt, Bahçelievler, Yeni, Cumhuriyet, Bahçecik, Siteler, Yeni Sanayi, Barbaros Hayrettin, Karapınar, Mehmet Akif, Turgut Reis mahallelerinde ki 29 adreste karantina uygulaması başlatıldı.