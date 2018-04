Vali Şahin'den çok tartışılacak sözler: ''İstanbul...''

İstanbul Valisi Vasip Şahin, 'İstanbul dünyanın en güvenilir şehirlerinden biridir. En az Londra, Paris kadar, en az New York, Moskova kadar güvenilir bir şehiriz' dedi.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Sultanahmet Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde düzenlenen toplantıda Şahin, İstanbul’da bir çok alanda olduğu gibi turizm alanında da çok ciddi yatırımlar yapıldığını anlattı.

Turizme yönelik çalışmaların Kültür ve Turizm Bakanlığı, belediye ve diğer kurumlar tarafından hızlı bir şekilde hayata geçirilmeye çalışıldığını ifade eden Şahin, "İstanbul’un en önemli sorunlarından biri İstanbul’a ulaşım ve İstanbul içinde ulaşımdır." dedi.

3. havalimanıyla birlikte İstanbul için "altın yılın" başlayacağını dile getiren Vali Şahin, "İstanbul geçen yıl 13 milyon turist kabul etti. 'Bu yeterli değil' diyoruz ama İstanbul daha fazla turisti bundan sonra ağırlayabilecek kapasiteye eriştirilmeli. Yeni havalimanıyla ile birlikte İstanbul’a erişim kolay olacak. Bu havalimanında Tarihi Yarımada'ya ulaşım için metro çalışmaları devam ediyor. Tüm bu çalışmalar önemli ve ileriye yönelik çalışmalar. Geriye bakıp ağlanmak yerine, ileriye bakıp ümitvar olmak istiyorum.''

Kısa sürede Türkiye'ye gelen turist sayısını 30-40 milyon seviyesine yükseltmeyi hedeflediklerini vurgulayan Şahin, ''Bu rakamlara ulaşmamız hayal değil. Hedeflediğimiz ve gerçekleşeceğini umduğumuz bir durum. İstanbul’da alt yapı çalışmalarına, yatırımlarına önem verildiği gibi özellikle İstanbul'da bulunan önemli tarihi eserler de gün yüzüne çıkarılıyor. İstanbul’da Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Valilik olarak biz koordinasyon halinde tarihi eserleri yeniden ayağa kaldırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz.'' değerlendirmesini yaptı.

''Turist sayısını arttırmak istiyoruz ama turist geldiğinde rahat etmeli, onu rahat ettirmeliyiz, emniyet içerisinde olmalı." diyen Vali Şahin, bölgedeki olumsuzluklardan etkilenmesine karşın İstanbul'un güvenli bir kent olduğunu vurguladı.

Vasip Şahin, şöyle konuştu: "İstanbul olarak güvenli bir şehiriz. En az Londra, Paris kadar, en az New York, Moskova kadar güvenli bir şehiriz. Çünkü terör asimetrik bir şekilde bütün dünyada hiçbir kural, hiçbir kutsalı tanımadan ve fırsatını yakaladığında kendini gösteriyor. Dolayısıyla dünyanın her tarafında bu tehditler söz konusu. Bütün ülkeler milletler olarak dinine, etkin kökenine, mezhebine bakmadan hep birlikte karşı çıkmak ve direnmek zorundayız. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 'Bugün İstanbul’a gitmemiz, İstanbullularla dayanışma içerisinde olmamız gerekiyor' diyerek İstanbul'a gelen turistler olduğunu biliyoruz. İstanbul’da turistlerin güvenliğini sağlamak için birçok ekip oluşturduk. Esnaf yönüyle de yeme içme, gıda denetimleri yapıyoruz. Fiyat denetimlerini ihmal etmiyoruz. Amacımız bu sektöre büyük yatırımlar yapmış insanlarımızın, girişimcilerimizin emeklerinin birkaç kendini bilmez yüzünden boşa çıkarılmaması. Herkes kanuna, nizama uymalı, her turist evine gelmiş misafir olarak görülmeli. Yöneticiler olduğu kadar vatandaşlarımızın da bu konuya ayrı bir hassasiyet göstermeleri gerekir.''

"İSTANBUL'UN PARİS'TEN FARKI YOK"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ise ''İstanbul'un turistik açıdan Paris’ten geri kalır bir yanı yok. Hatta eksiği yok fazlası var. Bu kadar az turist almamızın sebebi İstanbul’dan değil bizlerden kaynaklanıyor. Belediye olarak turistik işletmeler olarak, bu işi meslek edinenler olarak ve İstanbul'da yaşayan vatandaşlar olarak yapmamız gerekenler var.'' dedi. "Turiste evimize gelen misafir muamelesi yapmalıyız." diyen Uysal, sözlerini, "Önümüzdeki 10 yıl içerisinde inşallah İstanbul’un turizm potansiyelini 4 kat arttırmayı düşünüyoruz. Hesap çok basit. Kalma süresini iki katına, gelen turist sayısınını iki katına çıkardığımızda, hedeflediğimiz rakama ulaşmış olacağız.'' diye tamamladı.

2018 TURİZMDE ALTIN YIL OLACAK

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ömer Arısoy da 2015-2016 yılları arasında Türkiye'de siyasal anlamda çok ciddi sorunlar yaşandığını ve bunun da bir çok alanda olduğu gibi turizmde de olumsuz yansımaları olduğunu anlattı. Arısoy, ''Hiçbirimizin hatırlamak istemediği problemlerin çok çabuk üstesinden geldik. 2017'de turizm otoritelerini de şaşırtacak yeniden bir toparlanma gerçekleştirdik. 2018'in altın yılımız olduğuna inanıyorum. 2023 yılında 50 milyon turist 50 milyar dolar turizm gelirine ulaşmak istiyoruz. 40 milyon turisti 2018'de ağırlayacağımızı tahmin ediyoruz.'' şeklinde konuştu. İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz da yılın ilk iki ayında 1 milyon 825 bin turist ağırlandığını belirterek, "Bu istatistik böyle devam ederse İstanbul için tarihte en çok gezgin turist sayısı 2015 yılındaki yaklaşık 12,5 milyon civarında gerçekleşen rakamdı. 2018 yılında bu sayıyı geride bırakan bir sonuca ulaşacağız." dedi.