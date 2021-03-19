Valilik açıkladı: Bir ilde daha yeni koronavirüs yasakları

Muş Valiliği tarafından yapılan açıklamada; il genelinde güvenlik tedbirleri kapsamında toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin 15 gün süreyle yasaklandığı belirtildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin gerek ülke genelinde gerekse sınırlar dışındaki terör örgütlerine karşı başarılı operasyonlarının devam ettiği ifade edildi. Terör örgütlerine müzahir kesimler tarafından söz konusu operasyonlar gerekçe gösterilerek toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapılabileceği belirtilen açıklamada, “Bu etkinliklerin provoke edilerek şiddet hareketlerine ve terör örgütlerinin propagandasına dönüşebileceği, halkın yoğun olarak yaşadığı yerlerin hedef seçilebileceği, sansasyonel eylemler gerçekleştirilerek kamu düzeni ile halkın can ve mal güvenliğinin tehlikeye düşürülebileceği değerlendirilmektedir” ifadeleri kullanıldı.



Eylem çağrıları yapılıyor

İlerleyen günlerde yasa dışı örgütler ve uzantıları tarafından çeşitli sosyal medya platformlarında ülke genelinde eylem çağrıları yapıldığı kaydedilen açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

“Belirtilen olayların kamu düzenini etkileyecek şekilde ilimizde yaşanmaması ve olması muhtemel olayların önüne geçilebilmesi, tesis olunan huzur ve güven ortamı ile milli güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlüklerin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının önlenmesi ve terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesi amacıyla; 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 19’uncu ve 22’nci maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 11’ inci maddesi A fıkrası hükümleri kapsamında;



Bayram, anma günleri, törenler...

Valilik makamının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların gelenek ve göreneklere göre yapacakları programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar hariç olmak üzere ilimiz mülki sınırları içerisinde ‘Polis ve Jandarma Sorumluluk Alanının Tamamı’ meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda; miting, açık yer toplantısı, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, protesto eylemi, insan zinciri oluşturarak yapılabilecek protesto, yürüyüş ve toplanmalar, halk kürsüleri şeklinde toplantı, toplanmalar, halk toplantıları, ses-yayın araçları ‘taşıt, mobil gibi araçlar’ ile yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, açlık grevi, çadır kurma, stant açma, imza toplama, imza kampanyası, dilek feneri, balon, drone ve paramotor/planör uçurtmak, anma toplantısı, anma töreni, konser, şenlik, tiyatro, skeç, sinevizyon, pandomim, meşale yakma ve taşıma, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş, poster asma, sticker yapıştırma, basın açıklaması, kapalı yer toplantıları gibi tüm etkinlikler 19.03.2021 günü saat 00.01 ile 02.04.2021 günü saat 23.59’a kadar 15 gün süreyle yasaklanmıştır.”