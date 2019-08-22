Valilik, seçimden 1 gün sonra kayyum istemiş!

İçişleri Bakanlığı'nın 19 Ağustos tarihli kararıyla, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Bedia Özgökçe Ertan görevden alındı.

T24'ten Rojin Akın'ın haberine göre; İçişleri Bakanlığı'nın Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'nın görevden uzaklaştırma kararına ilişkin yazdığı yazıda Diyarbakır Valiliği'nin 31 Mart seçimlerinin hemen ardından, Mızraklı henüz mazbatasını dahi almadan İçişleri Bakanlığı'na yazı yazarak kayyum atanmasını istediği belirlendi.

Belgelere göre, Diyarbakır Valiliği, soruşturma ve henüz karara bağlanmamış bir davayı gerekçe göstererek Mızraklı'nın görevden uzaklaştırılmasını istedi.

Eski Diyarbakır Barosu Başkanı Mehmet Emin Aktar, konuya Twitter'dan paylaştığı mesaj ile tepki gösterdi.

Aktar "Tam bir utanmazlık hali.Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığına kayyum tayin edilme hazırlığı 31 Mart seçim sonuçları kesinleşmeden başlatılmış.Görevden uzaklaştırma kararı Diyarbakır Valiliğinin 1 Nisan 2019 tarihli yazısına dayandırılmıştır. Pardon milli irade mi dediniz!" ifadelerini kullandı.

31 Mart'ta yüzde 62,93 oy alarak Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Mızraklı, 17 Nisan tarihinde mazbatasını almıştı. Mızraklı hakkında kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunmuyor.