Valilik'ten kritik uyarı: ''Dışarı çıkmayın!''

Yozgat Valiliği tarafından hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 8 dereceye kadar üzerinde olabileceği duyurularak vatandaşlara, saat 11.00 ve 16.00 saatleri arasında dışarıya çıkmamaları ve tedbirli olmaları hususunda uyarılarda bulunuldu.

Yozgat'ta son günlerde hava sıcaklıklarının etkisini artırmasından dolayı Yozgat Valiliği'nce vatandaşlara tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Yozgat Valiliği sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, “Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından alınan bilgilere göre ilimiz ve çevrelerinde hava sıcaklıklarının bu hafta ortasından itibaren mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerine çıkması beklenmektedir.

Sıcak hava dalgası nedeniyle bölgemizde yaşayan kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00 ila 16.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.” denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri ile Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde 4 ila 8 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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