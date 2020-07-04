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  3. 04 Temmuz 2020 16:33

Van Gölü'nde bir ceset daha bulundu

Van Gölü'nde batan göçmen teknesini arama çalışmalarında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Van Gölü'nde bir ceset daha bulundu
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Van'da, 27 Haziran'da göle açılarak kaybolan tekneyi arama çalışmalarında 1 kişinin daha cesedine ulaşıldı. Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nden Van Gölü'ne açılan ve bir daha haber alınamayan teknenin bulunabilmesi için arama kurtarma çalışmaları havadan ve sudan çalışma devam ediyor. 

Olay

27 Haziran'da Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamaması üzerine mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına ait gece görüşlü termal kameralı helikopter, İHA ve botlarla göl ve çevresinde arama çalışması başlatılmış, yabancı uyruklu oldukları değerlendirilen 7 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. 

AA

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van gölü , göçmen faciası
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