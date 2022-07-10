Van’da büyük deprem

Van'ın Tuşba ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 4.1 büyüklüğünde depremin ardından, 2.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Van'ın Tuşba ilçesinde peş peşe depremler meydana geldi.

Afet ve Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 12:37'de 4.1 büyüklüğünde, saat 12:47'de ise 2.3 büyüklüğünde iki deprem kaydedildi.

4.3 büyüklüğündeki depremin derinliği 8.2 kilometre olarak ölçüldü.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı bildirildi.