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  3. 25 Ekim 2019 15:04

Van'da öldürülen 2 terörist turuncu ve gri listeden çıktı

İçişleri Bakanlığı, Van'da etkisiz hale getirilen 8 teröristinden birinin turuncu listede aranan Ferhat Bozkurt, diğerinin ise gri listede aranan Ali Yenice olduğunu açıkladı.

Van'da öldürülen 2 terörist turuncu ve gri listeden çıktı
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 8-10 Ekim arasında Van'ın Çatak ve Gürpınar kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonlarda 8 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"8 teröristten birinin, terörden arananlarda 600 bin TL ödülle Turuncu Liste'de yer alan sözde Kato Marinos Cephesi Kaymaklı-Ördekli Alanı sorumlusu, 'Argeş Çiya' kod adlı Ferhat Bozkurt olduğu tespit edilmiştir. Bir diğer teröristin ise, 300 bin TL ödülle terörden arananlarda Gri Liste'de yer alan sözde Van Cephesi Gürpınar- Çatak Gücü sorumlusu, 'Ali Miksi' kod adlı Ali Yenice olduğu belirlenmiştir."

 

DHA

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