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  3. 29 Nisan 2018 16:33

Vatandaşa müjde ! E-Devlete onlar da eklendi...

e-Devlet üzerinden kolaylıkla işlemlerini sürdüren vatandaşlara müjde geldi! e-Devlet vatandaş portalı bünyesindeki hizmetleri güçlendirmeye devam ediyor.

Vatandaşa müjde ! E-Devlete onlar da eklendi...
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e-Devlet bir çok devlet kurumu ve özel sektör ile yaptığı iş birliği sayesinde bünyesine yeni hizmetler ekliyor. İşte resmi işlemlerin dijital ortam üzerinden kolaylıkla yapılabildiği e-Devlet sistemine yeni eklenen hizmetler.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Ücretli Öğretmenlik Başvurusu Bireysel Okur Yazarlık Belgesi Sorgulama

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

- Borçlandırma Hizmetleri Kamu Görevlisi Kadın Sigortalının Doğum Sonrası Primsiz Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi

- TSK'da Çalışan Kamu Görevlilerinin Kendi Hesabına Fakülte veya Yüksekokulda Okudukları Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi

- EGM'de Çalışan Kamu Görevlilerinin Kendi Hesabına Fakülte veya Yüksekokulda Okudukları Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi

- Kamu Görevlilerinin 1416 Sayılı Kanın Uyarınca Yurtdışında Geçen Başarılı Öğrenim Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi

- Kamu Görevlilerinin Er veya Erbaş Olarak Silah Altında veya Yedek Subay Okulunda Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi

- Kamu Görevlilerinin Sigortalı Olmaksızın Avukatlık Stajında Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi

- Kamu Görevlilerinin Sigortalı Olmaksızın Doktora Öğreniminde Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi

- Kamu Görevlileri Sendikalarının Yönetimine Seçilenlerin Aylıksız İzinde Sayıldıkları Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi

- Kamu Görevlisi Hekimlerin Fahri Asistanlıkta Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi

- Kamu Görevlisi Sigortalının Tıpta Uzmanlık Öğreniminde Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi

- Malul Çocuğu Olan Sigortalı Kadın Çalışan 4C Borçlanma Başvurusu ve Takibi Seçim Kanunları Gereğince Görevlerinden İstifa Eden Kamu Görevlilerinin Seçimler Nedeniyle Açıkta Geçirdikleri Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi

- Sigortalıların Fahri İmamlıkta Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

- Hayvancılık İşletme Detay Bilgileri Sorgulama

- Tiftik Kayıt Sistemi (TKS) Bilgileri Sorgulama

- Arıcılık Kayıt Sistemi (AKS) Bilgileri Sorgulama

- İpekböcekçiliği Kayıt Sistemi Bilgileri Sorgulama

- Gemi Ruhsat Bilgileri Sorgulama

- Çiğ Süt Desteği Ödeme Bilgisi Sorgulama

PTT

Bireysel Ön Kabul Başvurusu Bireysel Sipariş Başvurusu

LİMAK ULUDAĞ ELEKTRİK

- Borç Bilgileri Sorgulama Ödeme Bilgileri Sorgulama

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

- Elektronik Belge Yönetim Sistemi Evrak Doğrulama

 

 

 

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