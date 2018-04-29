Vatandaşa müjde ! E-Devlete onlar da eklendi...

e-Devlet bir çok devlet kurumu ve özel sektör ile yaptığı iş birliği sayesinde bünyesine yeni hizmetler ekliyor. İşte resmi işlemlerin dijital ortam üzerinden kolaylıkla yapılabildiği e-Devlet sistemine yeni eklenen hizmetler.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ücretli Öğretmenlik Başvurusu Bireysel Okur Yazarlık Belgesi Sorgulama
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
- Borçlandırma Hizmetleri Kamu Görevlisi Kadın Sigortalının Doğum Sonrası Primsiz Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi
- TSK'da Çalışan Kamu Görevlilerinin Kendi Hesabına Fakülte veya Yüksekokulda Okudukları Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi
- EGM'de Çalışan Kamu Görevlilerinin Kendi Hesabına Fakülte veya Yüksekokulda Okudukları Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi
- Kamu Görevlilerinin 1416 Sayılı Kanın Uyarınca Yurtdışında Geçen Başarılı Öğrenim Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi
- Kamu Görevlilerinin Er veya Erbaş Olarak Silah Altında veya Yedek Subay Okulunda Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi
- Kamu Görevlilerinin Sigortalı Olmaksızın Avukatlık Stajında Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi
- Kamu Görevlilerinin Sigortalı Olmaksızın Doktora Öğreniminde Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi
- Kamu Görevlileri Sendikalarının Yönetimine Seçilenlerin Aylıksız İzinde Sayıldıkları Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi
- Kamu Görevlisi Hekimlerin Fahri Asistanlıkta Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi
- Kamu Görevlisi Sigortalının Tıpta Uzmanlık Öğreniminde Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi
- Malul Çocuğu Olan Sigortalı Kadın Çalışan 4C Borçlanma Başvurusu ve Takibi Seçim Kanunları Gereğince Görevlerinden İstifa Eden Kamu Görevlilerinin Seçimler Nedeniyle Açıkta Geçirdikleri Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi
- Sigortalıların Fahri İmamlıkta Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
- Hayvancılık İşletme Detay Bilgileri Sorgulama
- Tiftik Kayıt Sistemi (TKS) Bilgileri Sorgulama
- Arıcılık Kayıt Sistemi (AKS) Bilgileri Sorgulama
- İpekböcekçiliği Kayıt Sistemi Bilgileri Sorgulama
- Gemi Ruhsat Bilgileri Sorgulama
- Çiğ Süt Desteği Ödeme Bilgisi Sorgulama
PTT
Bireysel Ön Kabul Başvurusu Bireysel Sipariş Başvurusu
LİMAK ULUDAĞ ELEKTRİK
- Borç Bilgileri Sorgulama Ödeme Bilgileri Sorgulama
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
- Elektronik Belge Yönetim Sistemi Evrak Doğrulama