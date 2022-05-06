Vatandaşlardan fırıncılara fiyat tepkisi: 3 bin ekmek dağıttılar

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde fırıncılar, artan maliyetleri gerekçe göstererek somun ekmeğin fiyatını 2,5 TL’den 3,5 TL’ye çıkarmak isteyince olanlar oldu.

Şarkışla ilçesinde bir araya gelen fırıncılar, artan maliyetleri sebep göstererek 2,5 lira olan somun ekmeğin fiyatını 3,5 liraya çıkarmak istedi. İlçe sakinlerinin tepkisiyle karşılaşan fırıncılar, greve girerek üretimi durdurma kararı aldı. İlçede 5 gün boyunca somun ekmek satışı dururken, bunun üzerine Kale Mahallesi sakinleri Sivas merkezden 3 bin adet somun ekmeği alarak ilçeye getirdi. Getirilen ekmekler, Şarkışla Belediyesi’nin destekleriyle ilçe sakinlerine dağıtıldı.

"BURADAKİ TEPKİ FIRINCILARA"

Kale Mahallesi sakinlerinden Ahmet Turan Bayramoğlu, fırıncılara tepki gösterdiklerini belirterek, "Şarkışla’da oluşan somun ekmek sıkıntısına Kale Mahallesi’nin gençleri olarak tepkimizi göstermek amacıyla Sivas’tan ekmekleri getirdik. Burada vatandaşlara dağıttık. Buradaki tepki fırıncılara. Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz, bizlere destek oldu. Zamlara tepki göstermek amacıyla böyle bir şey yaptık” şeklinde konuştu.

"GEÇİCİ BİR ÇÖZÜM"

Mahalle sakinlerinden Mehmet Aydın, geçici çözüm olarak farklı yerlerden somun ekmek temin ettiklerini söyleyerek, “Şarkışla’da artan ekmek fiyatları sebebiyle vatandaşlarımızın bayramda mağdur olması sebebiyle somun ekmek çıkartmadılar. Biz de geçici bir çözüm olarak Sivas’tan, Kayseri’den nereden bulabilirsek somun ekmeğimizi temin ettik. Şarkışla Belediyemizin desteğiyle bu işe giriştik. Şarkışla’daki vatandaşlarımıza yardımcı olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.