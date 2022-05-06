  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Vatandaşlardan fırıncılara fiyat tepkisi: 3 bin ekmek dağıttılar

Vatandaşlardan fırıncılara fiyat tepkisi: 3 bin ekmek dağıttılar

Vatandaşlardan fırıncılara fiyat tepkisi: 3 bin ekmek dağıttılar

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde fırıncılar, artan maliyetleri gerekçe göstererek somun ekmeğin fiyatını 2,5 TL’den 3,5 TL’ye çıkarmak isteyince olanlar oldu.

Şarkışla ilçesinde bir araya gelen fırıncılar, artan maliyetleri sebep göstererek 2,5 lira olan somun ekmeğin fiyatını 3,5 liraya çıkarmak istedi. İlçe sakinlerinin tepkisiyle karşılaşan fırıncılar, greve girerek üretimi durdurma kararı aldı. İlçede 5 gün boyunca somun ekmek satışı dururken, bunun üzerine Kale Mahallesi sakinleri Sivas merkezden 3 bin adet somun ekmeği alarak ilçeye getirdi. Getirilen ekmekler, Şarkışla Belediyesi’nin destekleriyle ilçe sakinlerine dağıtıldı.

 "BURADAKİ TEPKİ FIRINCILARA"
Kale Mahallesi sakinlerinden Ahmet Turan Bayramoğlu, fırıncılara tepki gösterdiklerini belirterek, "Şarkışla’da oluşan somun ekmek sıkıntısına Kale Mahallesi’nin gençleri olarak tepkimizi göstermek amacıyla Sivas’tan ekmekleri getirdik. Burada vatandaşlara dağıttık. Buradaki tepki fırıncılara. Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz, bizlere destek oldu. Zamlara tepki göstermek amacıyla böyle bir şey yaptık” şeklinde konuştu.

 "GEÇİCİ BİR ÇÖZÜM"
Mahalle sakinlerinden Mehmet Aydın, geçici çözüm olarak farklı yerlerden somun ekmek temin ettiklerini söyleyerek, “Şarkışla’da artan ekmek fiyatları sebebiyle vatandaşlarımızın bayramda mağdur olması sebebiyle somun ekmek çıkartmadılar. Biz de geçici bir çözüm olarak Sivas’tan, Kayseri’den nereden bulabilirsek somun ekmeğimizi temin ettik. Şarkışla Belediyemizin desteğiyle bu işe giriştik. Şarkışla’daki vatandaşlarımıza yardımcı olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı. 

Etiketler fiyat tepki ekmek
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bir bira grubuna daha zam geldi
Piyasalar kıpır kıpır! Dolar 15 TL'ye, Euro 16 TL'ye dayandı
2022'nin en çok satan otomobilleri belli oldu
Eşini herkesin gözü önünde katletti! Cani kocaya linç girişimi kamerada
Bir mide bulandıran öğretmen tacizi daha! Öğrencisine attığı mesajlar ortaya çıktı
Pakistanlı küstah TikTok'çular Türkiye ile böyle alay etti!
84 yıl aynı şirkette çalışan adam tarihe geçti
İmge'den ayrılan Ebrar Karakurt yeni sevgilisini ilan etti
Çalıların arasındaki aslanı gören telefona sarıldı! Gerçek çok başka çıktı
Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel bikinili pozlarıyla beğeni topladı