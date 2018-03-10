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  3. 10 Mart 2018 17:01

Ve Afrin göründü ! Son 800 metre...

Zeytin Dalı Harekatı'nın 50'inci gününde hedefteki Afrin ilçe merkezi göründü. Çevredeki köyleri bir bir temizleyen TSK ve ÖSO güçleri, kent merkezine hakim tepelere konuşlandı.

Ve Afrin göründü ! Son 800 metre...
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Türk Silahlı Kuvvetleri geçen 20 Ocak günü sınır hattının güvenli hale gelmesi Afrinin terör örgütlerinden arındırılması amacıyla Zeytin Dalı Harekatını başlattı. Harekat kapsamında karadan ve havadan hedef alınan terör örgütü denetimindeki onlarca köy ve stratejik nokta Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu güçleri tarafından düzenlenen operasyonlarla özgürleştirildi.

Son günlerde hız kazanan operasyon kapsamında Azez ile Afrin arasındaki bölgede bulunan çok sayıda köy yoğun süren çatışmaların ardından ele geçirildi. Teröristlerin etkisiz hale getirildiği operasyonların ardından özgürleştirilen köylere de sivillerin geri dönüşü sağlandı.

Mehmetçik Afrin'de destan yazıyor ! 4 köy daha...Mehmetçik Afrin'de destan yazıyor ! 4 köy daha...

Bu sabah saatlerinde yeniden hız kazanan operasyonlar kapsamında çok sayıda köy terör örgütünden arındırıldı. Yoğun çatışmaların ardından ilerleme kaydeden TSK ve ÖSO güçleri, Afrin kent merkezini gören hakim tepelere ulaştı. Yaklaşık 800 metre uzakta olan Afrin şehir merkezinin artık rahatça görüldüğü hakim noktalara ulaşmanın sevincini yaşayan Özgür Suriye Ordusu birlikleri, artık teröristlerin tamamen bitmesinin an meselesi olduğunu ifade etti. Afrin şehir merkezini gören noktalarda olduklarının belirten ÖSO üyeleri, en kısa zamanda TSK desteği ile Afrini de terör örgütü PYD/PKKdan temizleyeceklerini ifade etti.

DHA

zeytin dalı harekatı , afrin
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