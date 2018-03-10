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  2. Güncel
  3. 10 Mart 2018 14:30

Mehmetçik Afrin'de destan yazıyor ! 4 köy daha...

TSK ve ÖSO, Afrin'in Kafar Rum, Kurt Kulak, Zellaka ve Kıfar Zeit köylerini temizledi. Harekatın 50. gününde 7 köy terörden arındırılmış oldu.

Mehmetçik Afrin'de destan yazıyor ! 4 köy daha...
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Zeytin Dalı Harekatı 50. gününde kararlılıkla devam ediyor.

Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bugün toplam 7 köy terör örgütlerinden temizlendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'in Korta, Babak Uşağı ve Kaşa YPG/PKK-DAEŞ'ten arındırdı.

Alınan bilgiye göre, TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeybatısında yer alan Bülbül beldesine bağlı Korta, Babak Uşağı ve Kaşa köylerini terörden kurtardı.

Ardından Kafar Rum, Kurt Kulak, Zellaka ve Kıfar Zeit köylerini de teröristlerden temizledi.

AA

tsk , zeytin dalı harekatı , afrin
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