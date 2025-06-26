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Ayşe Ateş'ten duruşmaya damga vuran ifade: ''Hayatta kalmak istiyorsa itirafçı olsun''

Ayşe Ateş'ten duruşmaya damga vuran ifade: ''Hayatta kalmak istiyorsa itirafçı olsun''
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Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davada Ayşe Ateş, ''D. hayatta kalmak istiyorsa, gidip itirafçı olsun. Davamızın arkasındayız, bu iş de böyle bitmeyecek. Sinan'ı öldüren kravatlı katiller, onu da içeride öldürürler'' dedi.

Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanığın yargılandığı davada karar duruşması, 2 Ekim 2024'te yapıldı. Tetikçi E.Ö., olayda kullanılan motosikletin sürücüsü V.B. ve cinayet mahallinde keşif yapan S.K.'nin 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan, D.Ç. ve T.D.'nin de 'Tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmesine karar verildi; 5 sanığa da 2 yıldan 18 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezaları verildi. Heyet ayrıca tutuksuz sanıklardan dönemin cinayet büro amiri M.E.A ve avukat S.Ö.'nün telefon şifrelerini vermekten imtina etmeleri nedeniyle ABD'den adli yardım talebinde bulunulması, bu cevabın da 1 yıldan önce verilemeyeceği gerekçesiyle 2 ismin dosyalarının ayrılmasına karar verdi.

ABD'DEN YANIT GELMEDİ

Dosyaları ayrılan cinayet büro amiri M.E.A ve avukat S.Ö., Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılamaya devam etti. Duruşmaya; Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, annesi Saniye Ateş, ablası Selma Ateş, saldırı sırasında Ateş'in yanında bulunan Selman Bozkurt ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanıklardan M.E.A. salonda hazır bulunurken, sanık S.Ö. duruşmaya katılmadı. Mahkeme başkanı, sanıkların cep telefonu şifrelerinin temini için ABD'den bulunulan adli yardım talebine henüz yanıt gelmediğini belirterek, D.Ç.'nin tanık olarak dinleneceğini belirtti.

'ÖKTEM'İN KARISI İLE KAYNANASI BAŞIMIN ETİNİ YEDİ'

Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlanan D.Ç., "S.Ö.'nün karısı ile kaynanası 'Oğlumun başını yaktın' diye başımın etini yedi. 'Abla ben sizin oğlunuzun başını yakmadım, devlet aldı, ben ne yapayım' dedim. Ben sizin oğlunuzun başını yakmadım. Zamanında benim avukatlığımı yapmıştır, başka bir irtibatımız yoktur. Olay benim şahsi olayımdır" diye konuştu. Ayrıca D.Ç.’nin, sinkaflı sözlerle "Mersin'deki Ç.Ü.'ye söyleyin nereye girerse girsin, gelip onu bulacağım" demesi üzerine mahkeme başkanı, SEGBİS bağlantısını kesti.

AYŞE ATEŞ DE DİNLENDİ

Mahkeme başkanı ardından şikayetçilere söz verdi. Ateş'in eşi Ayşe Ateş, "Bir torbacının elinde oyuncak olmuşlar, tehdit ediyor. Yazık gerçekten. Biz davaya sahip çıkmasaydık, D.Ç. de içeride öldürülürdü. D.Ç. ne yaptığını bilmiyor, böyle giderse onu da öldürürler. D. hayatta kalmak istiyorsa, gidip itirafçı olsun. Davamızın arkasındayız, bu iş de böyle bitmeyecek. Sinan'ı öldüren kravatlı katiller, onu da içeride öldürürler" dedi. Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş ile anne Saniye Ateş de duruşmada söz aldı.

DURUŞMA 8 OCAK'A ERTELENDİ

Avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar Ö. ve A.'nın adli kontrol tedbirinin devamına, sanıkların cep telefonu şifrelerinin temini için ABD'den bulunulan adli yardım talebi yazısının cevabının beklenmesine karar verdi. Ayrıca heyet, Ankara 34'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 8 sanığın yargılandığı, Ateş’in kişisel bilgilerinin temini davasının bu dosyayla birleştirilme talebini de reddetti. Duruşma, 8 Ocak 2026 tarihine ertelendi. 

DHA

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Etiketler Sinan Ateş cinayeti ayşe ateş
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