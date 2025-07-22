Emeklilere zam farkı ödemesi için tarih belli oldu
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların zam farklarının 25 Temmuz Cuma günü hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlara 2025 yılı Temmuz ayı zam farkı 25 Temmuz Cuma günü ödenecek.
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Emekli Sandığı kapsamında aylık alan 2 milyon 506 bin 829 kişiye toplam 12 milyar lira zam farkını 25 Temmuz 2025 Cuma günü ödüyoruz. Ödemelerinizi aylık almakta olduğunuz banka ve PTT şubelerinden alabilirsiniz. Hayırlı olsun."
Emekli Sandığı kapsamında aylık alan vatandaşlarımızın 2025 yılı Temmuz ayı zam farklarını 25 Temmuz Cuma günü hesaplarına yatırıyoruz. pic.twitter.com/fcpb1zyiuG— SGK (@sgksosyalmedya) July 22, 2025
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