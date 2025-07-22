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42 yıllık özel hastane iflasın eşiğinde

42 yıllık özel hastane iflasın eşiğinde
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1983 yılından bu yana İstanbul'da faaliyet gösteren özel Çevre Hastanesi, konkordato başvurusunda bulundu.

Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz nedeniyle iflas ve konkordato haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Son konkordato haberi sağlık sektöründen geldi. 

ÇEVRE HASTANESİ'NDEN KONKORDATO BAŞVURUSU

Sözcü'de yer alan habere göre; plastik cerrahiden tüp bebek tedavisine, saç ekiminden genel sağlık hizmetlerine kadar birçok alanda faaliyet gösteren ve 1983 yılından bu yana İstanbul'da hizmet veren özel Çevre Hastanesi, mali darboğaz sebebiyle konkordato başvurusunda bulundu.

3 AYLIK GEÇİCİ MÜHLET

Şirkete 3 aylık geçici mühlet verildiği aktarılırken mahkemenin, verilen geçici mühlet kapsamında, konkordato sürecini yönetmek üzere 3 kişilik komiser heyeti görevlendirdiği belirtildi.

 

Sözcü

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Etiketler özel çevre hastanesi konkordato iflas
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