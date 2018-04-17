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  3. 17 Nisan 2018 18:18

Vinç ile makine arasında sıkışan işçi öldü

İzmir'de ağır sanayi makineleri üreten bir firmada çalışan işçi vinç ile makinenin arasında kalarak can verdi.

Vinç ile makine arasında sıkışan işçi öldü
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İzmir'in Çiğli ilçesinde, ağır sanayi makineleri üreten bir firmada çalışan Ümit Deveci (26), ağır parçaları kaldırmakta kullanılan vinç ile üzerinde kaynak yaptığı makinenin arasında sıkışarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 12.00 sıralarında Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Ağır sanayi makinaları üreten ve montajlayan bir şirkette çalışan Ümit Deveci, bir makine üzerinde kaynak yapmaya başladı.

Bu sırada çalışan vinci görmeyen Deveci, kaynak yaptığı makina ile kendisine çarpan vincin arasında sıkıştı. Olayı gören iş arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde gencin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yeni evlendiği ve eşinin hamile olduğu öğrenilen Deveci'nin cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

DHA

vinç , makine , izmir , işçi
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