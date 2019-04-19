Vitalica Wellness sağlıklı, uzun ve daha güzel bir yaşam sunuyor

Kendinizi yenileyebileceğiniz, gençleşebileceğiniz, dinlenebileceğiniz ve ruhen de beslenebileceğiniz bu çok özel yerde, geleneksel tedavilerden ,uyku iyileştirmeye

ve duruşa odaklanan sağlık programlarına kadar her şeyi bulacaksınız.

Bahar başladı; gereksiz yüklerden kurtulmanın ve muhteşem yaza kavuşmanın, tüm toksinlere, kilolara ve bedeninizde biriken tüm olumsuz duygularla vedalaşmanın en iyi zamanı.

Vitalica Wellness, kendinizi daha sağlıklı , daha güzel hissetmenizi sağlamak ve iç enerji sistemimizi yeniden etkinleştirmek için Avrupa, Uzak Doğu, Çin ve Hint gibi gibi dünyanın farklı kültürlerine ait yaklaşımların en başarılı uygulamalarını bir araya getiren harika programlar sunuyor.

Vitalica “tedavi yerine önle” ilkesini benimsemiştir ve bunu sürdürülebilir kılmanız için “Koruyucu Hastane Modeli” kavramını hayata geçirmiştir.

Vitalica Wellness hizmetleri, hem modern hem de geleneksel tıp alanında tecrübeli doktorlar tarafından, benzersiz bütünsel sağlık programları ışığında dünyada tanınmış wellness merkezlerinin ötesinde zengin içerikler ile hazırlandı.

Tüm uygulamalar sıradanlığın çok ötesindedir. Organik sebze ve meyvelerden oluşan menülerle birleştirilmiş programlar, kişiye özel detoksifikasyon ve Vitalica Wellness'in bahçeleri, konuklara gençleşmek ve canlanmak için harika alternatifler sunuyor.

Size özel gizlilik hissi veren sakin bir cennette zihin ve beden ritüelleri ile arınmış olarak konforlu bir konaklama imkanı ile keyifli bir atmosferin tadını doyasıya yaşayabilirsiniz.

Vitalica Wellness; güzellik, anti-aging ve estetik alanında, uzman doktorlar tarafından modern tıp cihazları ile uygulanan bütünsel klinik tedavileriyle de bu sağlık deneyiminizi daha özel hale getiriyor.

Ege ’ nin incisi olarak tabir ettiğimiz, en yüksek oksijen oranına sahip, doğal güzellikleri, denizi, güneşi bir arada barındıran muhteşem bir konuma sahip Vitalica Wellness, LUX * Bodrum Resort’ta 1 mayıs 2019 ‘ da kapılarını açıyor