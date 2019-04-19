  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 19 Nisan 2019 11:15

Vitalica Wellness sağlıklı, uzun ve daha güzel bir yaşam sunuyor

“Come alive” mottosuyla yola çıkan Vitalica Wellness, konuklarını; fiziksel, ruhsal, duygusal ve zihinsel sağlığını geliştiren bir atmosferle buluşturuyor.

Vitalica Wellness sağlıklı, uzun ve daha güzel bir yaşam sunuyor
A+ A-

Kendinizi yenileyebileceğiniz, gençleşebileceğiniz, dinlenebileceğiniz ve ruhen de beslenebileceğiniz bu çok özel yerde, geleneksel tedavilerden ,uyku iyileştirmeye

ve duruşa odaklanan sağlık programlarına kadar her şeyi bulacaksınız.

 

Bahar başladı; gereksiz yüklerden kurtulmanın ve muhteşem yaza kavuşmanın, tüm toksinlere, kilolara ve bedeninizde biriken tüm olumsuz duygularla vedalaşmanın en iyi zamanı.

 

Vitalica Wellness, kendinizi daha sağlıklı , daha güzel hissetmenizi sağlamak  ve iç enerji sistemimizi yeniden etkinleştirmek için Avrupa, Uzak Doğu, Çin ve Hint gibi  gibi dünyanın farklı kültürlerine ait yaklaşımların en başarılı uygulamalarını bir araya getiren  harika programlar sunuyor.

 

Vitalica “tedavi yerine önle” ilkesini benimsemiştir ve bunu sürdürülebilir kılmanız için “Koruyucu Hastane Modeli” kavramını hayata geçirmiştir.

Vitalica Wellness hizmetleri, hem modern hem de geleneksel tıp alanında tecrübeli doktorlar tarafından, benzersiz bütünsel sağlık programları ışığında dünyada tanınmış wellness merkezlerinin ötesinde zengin içerikler ile hazırlandı.

Tüm uygulamalar sıradanlığın çok ötesindedir. Organik sebze ve meyvelerden oluşan menülerle birleştirilmiş programlar, kişiye özel detoksifikasyon ve Vitalica Wellness'in bahçeleri, konuklara gençleşmek ve canlanmak için  harika alternatifler sunuyor.

Size özel gizlilik hissi veren sakin bir cennette  zihin ve beden ritüelleri  ile arınmış olarak konforlu bir konaklama imkanı ile keyifli bir atmosferin tadını doyasıya yaşayabilirsiniz.

Vitalica Wellness; güzellik, anti-aging ve estetik alanında, uzman doktorlar tarafından modern tıp cihazları ile uygulanan bütünsel klinik tedavileriyle de  bu sağlık deneyiminizi  daha özel hale getiriyor.

Ege ’ nin incisi olarak tabir ettiğimiz, en yüksek oksijen oranına sahip, doğal güzellikleri, denizi, güneşi bir arada barındıran muhteşem bir konuma sahip  Vitalica Wellness, LUX * Bodrum Resort’ta 1 mayıs 2019 ‘ da kapılarını açıyor

Vitalica Wellness
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM