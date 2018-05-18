Whitney Houston belgesinde şok iddia

2012'de 49 yaşında uyuşturucudan yaşamını yitiren Amerikalı şarkıcı Whitney Houston'ın yaşamını anlatan belgesel, 71'inci Cannes Film Festivali'nde dünya prömiyerini yaptı.

Yönetmenliğini 'The Last King of Scotland' ve 'State of Play' filmlerinden tanınan Kevin Macdonald'ın üstlendiği 'Whitney' adlı belgeselde, şarkıcının ölümüne yol açan uyuşturucu bağımlılığının izi sürülüyor. Ayrıca yepyeni bir iddia da ortaya atılıyor.

Yakınları, şarkıcının çocukluğunda, kuzeni Dee Dee Warwick tarafından cinsel tacize uğradığını anlatıyor. Houston'ın, bu saldırının ardından sorunlu bir gençlik ve yetişkinlik geçirdiği belirtiliyor. Dee Dee Warwick, 2008 yılında ölmüştü.



'Whitney' belgeseli, 6 Temmuz'da Amerika'da vizyona girecek.