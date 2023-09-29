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  3. Yağış sonrası barajlardan kötü haber! Doluluk oranı artmadı, azaldı!

Yağış sonrası barajlardan kötü haber! Doluluk oranı artmadı, azaldı!

Yağış sonrası barajlardan kötü haber! Doluluk oranı artmadı, azaldı!
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İstanbul'da etkili olan sağanak yağışa rağmen barajlardaki doluluk oranı düne göre geriledi.

İstanbul'da dün başlayan yağmur özellikle Arnavutköy, Başakşehir, Sultangazi ve Küçükçekmece'de su baskınlarına neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son 24 saat içinde Arnavutköy'e 221,4 kilogram yağmurun düştüğü açıklandı. Çatalca'ya 58,6 kilogram, Silivri'ye 53,3 kilogram,  Pendik'e ise 38,8 kilogram yağmur düştü.

Yağmura rağmen barajlardaki doluluk oranı düştü. Dün yüzde 22.68 olan doluluk oranı bugün yüzde 22.41 olarak ölçüldü.

DHA

Etiketler istanbul baraj doluluk oranı
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