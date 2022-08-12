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Yakalanan bombalı eylem hazırlığındaki teröristin görüntüleri ortaya çıktı

Yakalanan bombalı eylem hazırlığındaki teröristin görüntüleri ortaya çıktı

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'ın talimatıyla Türkiye'ye gelen bombalı eylem hazırlığındaki teröristin görüntüleri ortaya çıktı.

Terör örgütü PKK adına faaliyet yürüten ve yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan Mıhçı'nın İstanbul'da keşif yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Farklı güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, Mıhçı'nın, İstanbul'un değişik noktalarında keşif amaçlı yürüdüğü görülüyor.

 OLAY
İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK adına faaliyet yürüten ve yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan zanlıların yakalanması için çalışma yürüttü. Çalışmalar sırasında, İstanbul'da bombalı eylem hazırlığında olduğu tespit edilen "Seydo Botan Gever" kod adlı Mehdi Mıhçı, 7 Ağustos'ta Fatih'te yapılan operasyonla yakalandı.

Terör örgütüne 2014'te katıldığı belirlenen teröristin, örgütün sözde özel kuvvetler yapılanmasında bulunduğu, canlı bomba ve sabotaj konularında eğitim aldığı, bomba yapımı konusunda da uzmanlaştığı tespit edildi.

Çalışmaların devamında, Mehdi Mıhçı ile irtibatlı olabileceği değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için Güngören'de belirlenen iki adrese baskın yapan polis, C.A, E.K. ve M.K'yi de gözaltına aldı.

Mıhçı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklandı. 

Etiketler terör bomba eylem
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