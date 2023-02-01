Yamaha'dan kış dostu scooter'ı Tricity 155 ile şehir içi trafiği tarih oluyor

Yamaha'nın her mevsim güvenli sürüş için ideal bir scooter modeli olan Tricity 155, özellikle kış aylarında motosikletini yollara çıkarmaktan çekinenlerin tüm risklerini ortadan kaldırıyor.

3 tekerlekli scooter Yamaha’nın çoklu tekerlek teknolojisi, doğa ve cep dostu Blue Core motor teknolojisi, güçlü fren sistemi ve geniş aksesuar çeşitliliği ile her yaştan ve farklı sosyal statüden insanın şehirdeki ulaşım sorununa çözüm oluyor.

Bir scooter için beklentilerin üzerinde teknolojilerle donatılan Tricity 155 pratik, güvenli, şık ve kullanımı kolay şehir içi ulaşım aracı.

Yamaha Urban Mobility segmentinin en prestijli ve karizmatik scooter modeli Tricity 155, kompakt boyutu, hafifliği, ekonomik ve çevreci kimliği ve üç tekerleğin sağladığı ekstra güvenliği ile tarza ve kaliteye önem veren, bağımsızlığına düşkün sürücüler için kusursuz bir araç. EURO5 uyumlu motorla donatılan Tricity 155, Yamaha'nın yüksek verimli performans sağlayan ve emisyonları en aza indiren öncü Blue Core teknolojisini kullanıyor. Tricity 155'in yeni motoru, canlı performans ve düşük yakıt tüketimi ile iyi hızlanma sağlayan Yamaha Değişken Valf Hareketi (VVA) teknolojisini kullanıyor. Tricity 155'in yeni Start-Stop sistemi, daha sessiz ve daha verimli motor çalıştırma sistemiyle tamamlanıyor. Böylece bu erişilebilir şehir içi scooter daha kullanışlı daha keyifli ve daha tasarruflu bir sürüş sunuyor. Birçok motosiklette bulunmayan el freni Tricity 155’de mevcut. El freni motosikleti yokuşta bırakıldığında kaymasını önleyerek ekstra güvenlik sağlıyor.

Zorlu yollarda kusursuz hakimiyet...

Üç teker teknolojisi ile üretilen Tricity 155, önde bulunan çift tekerleğin ıslak kullanımda ve bozuk yollarda sunduğu güven hissiyatı ve mükemmel hakimiyet kış aylarında yollarda çıkacak sorunlardan çekinen sürücüler için sürüşü sorunsuz hale getiriyor. Düz veya virajlı yollarda sürüş sırasında daha fazla denge hissi veren, yatabilen iki ön tekerleğe sahip üç tekerlekli yapısı Tricity 155’in en karakteristik özelliği. İki ön tekerleğin sağladığı yüksek seviyeli çekiş gücü, benzersiz bir sürüş deneyimi sağlıyor ve Tricity 155'i yeni sürücüler için olduğu kadar iki teker düşkünü profesyonel sürücüler için dahi ideal bir seçim haline getiriyor.

Her an dünya ile bağlantı...

Tricity 155 sürücüleri, Yamaha'nın ücretsiz MyRide uygulaması ile akıllı telefonları üzerinden hareket halindeyken bağlantıda kalabilirler.

Bağlandıktan sonra sürücüler, akıllı telefonlarına gelen aramaların, sosyal medya paylaşımlarının, e-postaların ve kısa mesajların anlık bildirimlerini yeni LCD göstergede görüntüleyebiliyor. Sürücülerin, diğer Yamaha MyRide kullanıcılarıyla sürüş verilerini karşılaştırmaları, sürüş deneyimlerini paylaşmaları ve yolculuk bilgilerini dışa aktarmaları ve ayrıca fotoğrafları görüntülemek, rotaları karşılaştırmak ve gidilecek yeni yerleri kontrol etmek için bağlantı kurmaları da mümkün oluyor.

Tricity 155’ini kişiselleştir

Tricity 155 kullanıcısı için scooter'ını kişiselleştirebilmesi ve kendi yaşam tarzı ve sürüş tecrübesine en uygun motosikleti yaratmasına olanak tanıyan bir dizi orijinal aksesuar geliştirildi. Geniş aksesuar yelpazesinde, ayrı olarak satın alınabilen arka çantalar, ön camlar, diz örtüsü ve daha birçok ürün yer alıyor. Ayrıca Yamaha, doğru aksesuarları seçmeyi kolaylaştıran Şehir Paketi ve bir Spor Paketlerini geliştirdi. Tricity 155 sürücülerine kapsamlı bir sürüş kıyafeti ve günlük giyim ürünleri yelpazesi de sunuluyor. Bu koleksiyonda CE onaylı sürücü ceketleri ve eldivenlerinin yanı sıra erkek, kadın ve çocuklar için tişörtler, kapüşonlular, beyzbol şapkaları gibi birçok ürün yer alıyor.