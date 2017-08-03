CANLI MAÇ FENERBAHÇE - STURM GRAZ / MÜTHİŞ MÜCADELE
Gaziantep'te DEAŞ'e ağır darbe !
Gaziantep'te DEAŞ'e ağır darbe !
41 dereceyi geçince mayolarını giydiler !
41 dereceyi geçince mayolarını giydiler !
Yaptırım sonrası Rusya'dan ABD'ye Türk kartı !
Yaptırım sonrası Rusya'dan ABD'ye Türk kartı !
Erdoğan o fotoğrafı görünce talimat verdi
Erdoğan o fotoğrafı görünce talimat verdi
Açık tütün satışına yasak mı geliyor ?
Açık tütün satışına yasak mı geliyor ?
Sürücüler dikkat ! İSPARK'larda yeni dönem başladı
Sürücüler dikkat ! İSPARK'larda yeni dönem başladı
Türkiye'de 3 tane vardı, rekor fiyata satıldı
Türkiye'de 3 tane vardı, rekor fiyata satıldı
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 03 Ağustos 2017 20:45

Yan yana gömüldüler...

Kocaeli'de meydana gelen kazada yaşamını yitiren 6 kişi yan yana defnedildi

Yan yana gömüldüler...
A+ A-

Kocaeli’nde meydana gelen kazada yaşamını yitiren, Adnan Erdoğan, eşi Fatma çocukları Müslüm, Yusuf, Melisa, Yakup Erdoğan için Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesine bağlı Aşağı Göklü Mahallesi Mezarlığında tören düzenlendi.

Erdoğan ailesi fertleri için ikindi namazı ardından kılınan cenaze namazına Erdoğan ailesinin akrabalarının yanı sıra Almanya’dan da gelen yakınları ve arkadaşlarının da aralarında bulunduğu yüzlerce kişi katıldı. Namazın ardından cenazeler yan yana kazılan mezarlarda toprağa verildi. Erdoğan ailesinin yakınları defin sırasında gözyaşlarına boğuldu.

Adnan Erdoğan’ın amcasının oğlu olan Mehmet Erdoğan, ailenin her yıl izinlerini kullanmak için Halfeti’ye geldiklerini söyledi. Yaklaşık bir ay boyunca Halfeti’de kalan Adnan Erdoğan ve ailesinin geçen hafta sonu bir akrabalarının düğüne katıldığını söyleyen Mehmet Erdoğan, "Adnan çok efendi bir insandı.

Her yıl Türkiye’ye geldiğinde iznini memleketinde geçirirlerdi. Almanya’ya 17 yıl önce gitmişti. Kendisi ve ailesinin ölümü bizim için büyük üzüntü oldu. 11 yıl önce de kamyon şoförlüğü yapan ağabeyi Müslüm Erdoğan trafik kazasında yaşamını yitirmişti" diye konuştu.

DHA

tören , kocaeli , mezarlık
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM