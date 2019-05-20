Yanan binadaki kedi ve yavruları kurtuldu

Marangoz atölyesinde çıkan yangında, alevler arasında mahsur kalan kedi ve 4 yavrusunu itfaiye kurtardı.



Sivas'ta Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın meydana geldi.

Murat Taş'a ait mutfak dolabı, koltuk ve mobilya eşyası üretimi yapılan marangoz atölyesinde, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Yangını fark eden çevredekiler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

YAVRULAR SUYLA YIKANDI

Ekiplerin çalışmasında, yanan atölye içerisinde yeni doğum yapmış bir kedi ve 4 yavrusu fark edildi. Bu sırada maskelerini takan itfaiye ekipleri, marangozhanenin içerisine girerek kedi ve yavrularını kurtardı. Kurtarılan yavruları ekipler, suyla yıkadı. Kedi ve yavruları daha sonra güvenli bir yere konuldu. Kontrol altına alınarak söndürülen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.