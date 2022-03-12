Yandaşlıkta son nokta! Yeni Akit akaryakıt zamlarını böyle güzelledi

İktidara yakınlığı ve Atatürk düşmanlığıyla bilinen Yeni Akit gazetesi, akaryakıt zamlarıyla ilgili tepki çeken bir habere imza attı.

Rusya’nın 24 Şubat sabahı Ukrayna'ya başlattığı işgal harekatı 17. gününde de sürüyor. Bu süreçte alınan sert yaptırım kararları ve dolar kurundaki artışlar, akaryakıtta zam yağmurunu beraberinde getiriyor. Artan döviz kuru ve petrol fiyatları akaryakıta yansıyor.

Tüm sektörleri etkileyen ve milleti isyan ettiren akaryakıt zamlarına iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Akit gazetesinden güzelleme geldi.

YENİ AKİT'E TEPKİ YAĞDI

Geçtiğimiz günlerde de artan fiyatlar nedeniyle oluşan ayçiçeği yağı kuyruklarının ardından 'Evde ayçiçeği nasıl yapılır' başlıklı bir haber yayımlayarak tepki alan Yeni Akit, bu defa ise "Sağlıklı yaşama geçiş: Akaryakıt zamları bisiklet kullanımını arttırdı" başlıklı haber ile akaryakıt zamlarını akladı.

Haberde, “Akaryakıttaki fiyat artışı aracını kullanmak zorunda olanlara içinden çıkılmaz bir hâl alırken, bu durum bisiklet satıcısı esnaflar için ise satışlarda artışa neden oldu. Bisiklet kullanımının artması ise halk sağlığına artı puan kazandırdı” ifadelerini kullanan Yeni Akit, bu paylaşımıyla sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük tepki gördü.