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Yangın bölgelerinde elektrik faturalarına 3 ay erteleme

Yangın bölgelerinde elektrik faturalarına 3 ay erteleme

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, ''Yangından etkilenenlerin elektrik faturaları 3 ay ertelendi. Yeniköy Termik Santrali’nin ilk ünitesi devreye alınarak üretime başladı.'' açıklamasını yaptı.

Yangınlardan etkilenen vatandaşların elektrik faturalarına erteleme geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez “Yangından etkilenenlerin elektrik faturaları 3 ay ertelendi. Yeniköy Termik Santrali’nin ilk ünitesi devreye alınarak üretime başladı." açıklamasında bulundu.

Bakan Dönmez, Kemerköy Termik Santrali'nde ikinci ünitenin hafta başında devreye alınacağını ifade etti.

Etiketler muğla yangın enerji bakanı fatih dönmez
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