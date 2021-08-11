Yangın bölgelerinde elektrik faturalarına 3 ay erteleme
Enerji Bakanı Fatih Dönmez, ''Yangından etkilenenlerin elektrik faturaları 3 ay ertelendi. Yeniköy Termik Santrali’nin ilk ünitesi devreye alınarak üretime başladı.'' açıklamasını yaptı.
Yangınlardan etkilenen vatandaşların elektrik faturalarına erteleme geldi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez “Yangından etkilenenlerin elektrik faturaları 3 ay ertelendi. Yeniköy Termik Santrali’nin ilk ünitesi devreye alınarak üretime başladı." açıklamasında bulundu.
Bakan Dönmez, Kemerköy Termik Santrali'nde ikinci ünitenin hafta başında devreye alınacağını ifade etti.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol