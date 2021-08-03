  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yangın söndürme helikopteri düştü iddiası: Resmi açıklama geldi

Yangın söndürme helikopteri düştü iddiası: Resmi açıklama geldi

Yangın söndürme helikopteri düştü iddiası: Resmi açıklama geldi

Sosyal medyada dolaşıma giren Muğla/Köyceğiz bölgesinde yangın söndürme helikopterinin düştüğü yolundaki iddiaların asılsız olduğunu belirten Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızı, sadece resmi ve yetkili makamların açıklamalarını dikkate almaya davet ediyoruz" dendi.

Orman Genel Müdürlüğü sosyal medya Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada dolaşıma giren Muğla/Köyceğiz bölgesinde yangın söndürme helikopterinin düştüğü haberleri asılsızdır. Vatandaşlarımızı, sadece resmî ve yetkili makamların açıklamalarını dikkate almaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Etiketler orman yangın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''Söylediklerimiz dikkate alınsaydı bu felaket yaşanmazdı''
Bodrum'da tekne tatili yapan Şeyma Subaşı'nın savunması pes dedirtti!
Hatırladığınız Bodrum'u unutun! Kahreden görüntüler az önce geldi
Enflasyon açıklandı, Ağustos 2021 kira zam oranı belli oldu
Skandal! RTÜK açık açık orman yangınları için medyaya sansür istedi!
Pet şişeyi, küreği, tırmığı kapan cepheye koştu! El kadar çocuklar bile sahada
MetroPOLL son anketini açıkladı: Türkiye'de gidişat hiç de iyi değil!
Bunlar da yangın fırsatçıları: Fiyatı bir haftada 200 TL arttı
Twitter'daki Erdoğan kampanyasında Atatürk sürprizi
Bahçeli ''#HelpTurkey''in şifresini çözdü(!) Meğer şifreli bir mesajmış...