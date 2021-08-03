Yangın söndürme helikopteri düştü iddiası: Resmi açıklama geldi
Sosyal medyada dolaşıma giren Muğla/Köyceğiz bölgesinde yangın söndürme helikopterinin düştüğü yolundaki iddiaların asılsız olduğunu belirten Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızı, sadece resmi ve yetkili makamların açıklamalarını dikkate almaya davet ediyoruz" dendi.
Orman Genel Müdürlüğü sosyal medya Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada dolaşıma giren Muğla/Köyceğiz bölgesinde yangın söndürme helikopterinin düştüğü haberleri asılsızdır. Vatandaşlarımızı, sadece resmî ve yetkili makamların açıklamalarını dikkate almaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Sosyal medyada dolaşıma giren Muğla/Köyceğiz bölgesinde yangın söndürme helikopterinin düştüğü haberleri asılsızdır.— Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) August 3, 2021
Vatandaşlarımızı, sadece resmî ve yetkili makamların açıklamalarını dikkate almaya davet ediyoruz.
#DenizliYanıyor
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