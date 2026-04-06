  3. Yanlışlıkla çalan sirenler bir ilimizi karıştırdı: Deprem mi, savaş mı ?

Geçtiğimiz ay 5,1 büyüklüğündeki depremler sarsılan Denizli'nin Buldan ilçesi bu sefer de sabahın ilk ışıklarıyla yükselen acı siren sesiyle büyük bir panik yaşadı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde sabah saatlerinde aniden çalan siren sesleriyle uyanan vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Vatandaşlar deprem ve savaş korkusuyla sokaklara döküldü.

Denizli’nin Buldan ilçesinde sabah erken saatlerde yaşanan siren sesi paniğe neden oldu. Ramazan ayında sahur ve iftar vakitlerinde çalınan boru seslerine benzeyen sirenle uyanan vatandaşlar, ne olduğunu anlayamayınca büyük tedirginlik yaşadı.

Ani sesle uykularından uyanan birçok kişi, bilgi alamadıkları için endişeye kapıldıklarını ifade etti. Son dönemde bölgede yaşanan depremlerin etkisiyle bazı vatandaşlar bunun bir uyarı olduğunu düşünürken, bazıları ise uluslararası gelişmelerden etkilenmiş olabileceğini zannetti.

Yaşanan panik sonrası konuşan vatandaşlar, "Çeşitli yorumlar yapıldı. Bir kısım vatandaş deprem tehlikesi var dedi, bir kısım vatandaş da ABD-İsrail-İran savaşının etkileri zannetti. Büyük bir tedirginlik yaşadık" ifadelerini kullandı.

Olayın ardından yapılan değerlendirmelerde, sirenin belediye temizlik görevlileri tarafından yanlışlıkla aktif hale getirildiği ortaya çıktı. Yangın merdiveni yanında bulunan sirenin anahtarının sehven açılmasıyla sistemin devreye girdiği öğrenildi.

İHA

