Yarbay mektup bırakıp intihar etti

Ankara'da görev yapan Yarbay G.Ü. hakkında yürütülen soruşturma kapsamında açığa alınmasının ardından mektup bırakıp, intihar etti.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanlığı’na bağlı Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda görevli Yarbay G.Ü., hakkında yürütülen soruşturma kapsamında açığa alınmasının ardından, önceki gün arkadaşlarına intihar mektubu gönderdi. Ü., aynı gün Çankaya ilçesinde evinin yakınındaki ormanda ölü bulundu. Beylik tabancasıyla yaşamına son verdiği belirlenen Ü., Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Çanakkale'de toprağa verildi.

Ü., 'Değerli silah arkadaşlarım' başlığıyla yazdığı 2 sayfalık veda mektubunda, şu ifadeleri kullandı:

"Tam 12 yıl önce kim olduğu belirsiz bir kişi tarafından telefonuma yapılan cevapsız çağrı nedeniyle yaşadıklarım umarım kimsenin başına gelmez. Tabii ki tüm toplumun adeta görmezden geldiği, 90 yaşında haksızca hapishanelerde ölüme terk edilen onca asker varken kendi durumumu acıklı hale getirmeyeceğim. Ancak tek amacı Türk Milletinin tarihine ve ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün güvenine layık olmaya çalışan, Anayasa’ya bağlılıktan ödün vermeyen ve askerlik mesleğinin gerektirdiği tüm vazifeleri yerine getiren biri olarak bana karşı yapılan haksızlıklar tahammül sınırını aşmıştır.”

Ü., mektubunda genç subay ve astsubaylara; her hareketlerini kayıt altına almaları ve telefonlarına gelen cevapsız çağrılarla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunmaları tavsiyesinde bulunarak, "İnandığım ve bildiğim tek gerçek, Türk Milletinin ve kültürünün yüksek karakteridir. FETÖ ve PKK başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğüne kasteden tüm terör örgütlerini lanetliyorum. Hemşehriciliğin, tarikatçılığın ve hizipçiliğin olmadığı, sadece Türk vatandaşı olmanın aidiyet duygusu için yeterli olduğu bir ülke hayal ediyorum” ifadelerini kullandı.

DHA