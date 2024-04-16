Yargıtay Başkanlığı seçimi 18. tura kaldı

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca bugün yapılan seçimin on yedinci turunun ardından adayların seçilmeye yeterli oyu alamadıkları nedeniyle on sekizinci tur yapılacak.

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca bugün yapılan Yargıtay Birinci Başkanlığı seçiminin on yedinci tur oylaması sonucunda adayların yasanın aradığı seçilmeye yeterli oyu alamadıkları anlaşıldığından Yargıtay Birinci Başkanlığı seçiminin on sekizinci turu bugün yapılacak. İHA