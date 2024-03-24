Yargıtay'da yeni başkan belli oluyor
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Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması sebebiyle Yargıtay üyeleri pazartesi günü sandık başına giderek yeni Yargıtay başkanını seçecek.
348 Yargıtay üyesinin oy kullanacağı seçimlerde, 175 üyenin oyunu alan Yargıtay Üyesi yeni Başkan olacak. Adaylar arasında Mevcut Başkan Akarca ile birlikte, terör davalarının temyiz incelemesini yapmak görevli Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk bulunuyor.
Şentürk'ün başkanlığını yaptığı daire, Anayasa Mahkemesi'nin TİP Milletvekili Can Atalay için verdiği hak ihlali kararlarına uy-mamıştı.
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