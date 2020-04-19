Yasakta dışarı çıktı, savunması şoke etti !

Corona virüsü tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının ikinci gününde İstanbul'da yollar yine boş kaldı. Öte yandan polis ekiplerinin de kentlerdeki denetimleri sürüyor. İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde uygulamaya yakalanan ve belgesi olmadığından ceza kesilen sürücü "Çok yanlış zamanda sokağa çıktım. Hastamız vardı. Ona gidelim dedik. Hasta olunca akan sular duruyor. Memleket hasta. Dünya hasta. Ceza kesildi. Allah ceza kesmesin" dedi.

Corona virüsü tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara’nın da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta ikinci kez hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Yasağın ikinci gününde de İstanbul’da kentin en işlek yerleri arasında olan Vatan Caddesi, Sirkeci Meydanı, Galata Köprüsü, Barbaros Bulvarı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile E-5 Karayolu’nda trafik neredeyse sıfıra indi.

Otobüs ve metrobüs duraklarında bekleyen az sayıdaki vatandaş dikkat çekti. Şirinevler’de de metrobüs durakları ve otobüs durakları da işe giden ve işten dönen memurların dışında bomboştu.

Trafik polisi ekipleri de İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle sokağa çıkması yasak olanlar için uygulama yaptı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu yakasında trafik ekipleri de belge ve izin kontrolü yaptı.

“ÇOK YANLIŞ ZAMANDA SOKAĞA ÇIKTIM”

İzin belgesi olmayan Orkun Önet isimli sürücüye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na göre ceza kesildi. Önet, “Çok yanlış zamanda sokağa çıktım. ” Hasta olunca akan sular duruyor. Memleket hasta. Dünya hasta. Ceza kesildi. Allah ceza kesmesin. 38 gündür evdeyim. İlk defa bugün çıktım. Yapacak bir şey yok” diye konuştu. Önet “Çıkmalı mıydım evet çıkmamalıydım ama çıkmalı mıydım evet çıkmalıydım. Yani ikisi de aynı yere çıkıyor” ifadelerini kullandı.

Ekiplerin denetimleri devam ediyor.

HANGİ İLLERDE YASAK VAR?

Yasak kapsamındaki iller şöyle:

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak.