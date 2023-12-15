Yatakta canlı yayın açıp gözaltına alınan çift aylık kazançlarını açıkladı

Sosyal medyada yatak odalarında yataktan yaptıkları canlı yayınla tepki çeken ve gözaltına alınan çift aylık kazançlarını açıkladı.

TikTok üzerinden yatak odalarından canlı yayın açtıkları gerekçesiyle müstehcenlikten gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan çiftin aylık kazancı ortaya çıktı.

Polis, TikTok üzerinden müstehcen içerikli canlı yayın yapan, başka hesaplar üzerinden pornografik içerikli videolar paylaştığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 6 kişi, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Gözaltına alınanlar arasında yatak odalarındaki özel anlarını takipçileriyle paylaşan çift de vardı. Gözaltına alınan çift, yaşananlar sonrasında açıklama yaptı.

K.B., "Kazancım halka dokundu. Yayınlardan ortalama 50, 55, 60 bin TL para kazanıyorduk. Şurada zaten yayın oldu. Olayın patlaması yorganın boynuma kadar çekilmesi" dedi.

"Pişman değilim yayınlarıma devam edeceğim"

Yaşananlar nedeniyle utandığını açıklayan K.B. sözlerini şöyle sürdürdü: "Halkımız bunu biraz kötü algıladı. Benim bir romantik anım var, onu yapacağım demiştim. Benden daha beterleri var. Duşta da açan var kendini. Normal akım yapıyorduk biz, akım üzerinden çok ilgi gördü. Biz de utandık, ben de utandım. Bana kalırsa açıkçası pişman değilim ama... Ben yine yayınlarıma devam edeceğim."

Show Haber'in haberine göre karı-koca o yayından 10 bin TL kazandıklarını ve aylık gelirlerinin 50, 55, 60 bin TL olduğunu açıkladı.