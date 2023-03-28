Yavaş'tan Erdoğan'a tepki: Artık gözleri kör olmuş

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Sayın Cumhurbaşkanımız '11 belediye başkanınız nerede? Hiç görmedik' diyor. Artık gözler kör olmuş, diyecek bir şey yok" dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte, bu akşam Konya’da düzenlenen iftar programına katıldı.

'KONYA OVASI ÇÖLLEŞMEDEN ÖNCE SUYA KAVUŞTURULMALI'

İftarda konuşma yapan Mansur Yavaş, "Daha önce de büyükşehir belediye başkanları toplantısı için geldik. Konya’nın her tarafına yayıldık. 11 büyükşehir ve diğer belediye başkalarımız Konyalılarla görüştüler. Özellikle organize sanayiler veya ilçelerdeki sorunlar hakkında bilgiler aldılar. Bugün yine Ereğli’de bir toplantımız oldu. Gençlerle, Ereğli halkıyla buluştuk. Daha sonra yolda gelirken Karapınar’da çiftçiler bizi durdurdular. Zorluklarından bahsettiler. Konya’nın ne kadar ticaretle, organize sanayilerle ileri gittiğini görüyoruz ama sonuçta bir tarım şehri. Aynı sorunlar bizde de var. Su sorunlarımız var. Obrukları görüyoruz. Ama bunların da mutlaka bir tedbir alıp, Konya Ovası’nın da mutlaka ve mutlaka ileri yıllara, çölleşmeden önce suya kavuşturulması gerekir" ifadelerini kullandı.

'BELEDİYE BAŞKANLARI DEPREMDE ALANLARDAYDI'

"Ülkemiz çok zor durumda" diyen Yavaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'li belediyelerle ilgili açıklamasına şu sözlerle tepki gösterdi:

"Öyle bir şey ki ağzınızı açtığınız zaman biri bir şey mi diyecek. Ne demokrasi kaldı ne bir şey kaldı. Pandemide bütün belediye başkanları çok güzel çalışmalar yaptı. Depremde de bin 400 belediye başkanının, bin 400 belediye personeli alanlardaydı. Ama ne hikmetse biz bunu açıklıkla ifade ettiğimiz halde, biz Konya Büyükşehir Belediyesi’ni Hatay’da gördüğümüzü söyleyip, herkes gücü yettiğince ufak beldeden büyük belediyeye kadar çalıştığını söylediğimiz halde her nasılsa, mübarek gün Sayın Cumhurbaşkanımız, '11 belediye başkanınız nerede? Hiç görmedik' diyor. Artık gözler kör olmuş, diyecek bir şey yok."

'CUMA ÇIKIŞI HAKARET YEMEK İSTEMİYORUZ'

Toplumdaki ayrıştırmanın sona ermesi gerektiğini belirten Mansur Yavaş, "Bir an evvel, böyle ayırt edici durumdan çıkıp, toplumu bir ve beraber etme zamanı çoktan geldi, gitti. Cuma günleri, cuma namazı çıkışı hakaret yemek istemiyoruz. Biz hiç kimse gibi düşünmek zorunda değiliz. Kimse de bizim gibi düşünmek zorunda değil. Ama biz onlar gibi düşünmüyoruz. Bir başkası gibi düşünmüyoruz diye hakaret yemek zorunda değiliz. Ne asalağız ne bir şeyiz. Bu şerefli Türk milletine hizmet etmekte övünen ve bunu elinden geldiğince yapan belediye başkanlarıyız. Bu şekilde de olmaya devam edeceğiz. İnşallah Cenab-ı Allah 14 Mayıs’ta Türk milletinin yüzünü güldürecek. Artık bu kavga ortamı inşallah ortadan kalkacak" dedi.