Yaz lastiği taktırmak, aracın mevsim şartlarında daha iyi bir performans sergilemesine yardımcı olur.

Kış lastiğine göre farklı bir yapısı olan bu lastik türü, yaz mevsiminin hava ve yol şartlarına uygun olacak şekilde üretilir. 1 Nisan’dan sonra takılan bu lastikler, 1 Aralık tarihinde çıkarılır. Peki, yaz lastiği nedir, ne zaman takılır ve seçiminde nelere dikkat edilmelidir?

Yaz Lastiği Seçerken Nelere Dikkat Edilir?

Yaz lastiği aracın asfalt ve diğer zeminlerde daha kolay hareket etmesine yardımcı olur. Bunun yanı sıra aracın daha az enerji sarf etmesini sağlarken, performansını düşürmez. Bunların gerçekleşmesi için yaz lastiğinin de kaliteli olması gereklidir. Peki, yaz lastiği seçerken dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?

Yaz mevsimine uygun lastik seçerken ürünün genişliğine dikkat etmek gerekir.

Aracın jant türüne ve çapına uygun olan ürünler seçilmelidir.

Yanak kalınlığının ve taban genişliğinin ideal olması önemlidir.

Lastiğin üretim tarihine dikkat edilmelidir. Daha önceden kullanılmış ya da tarihi geçmiş lastikler tercih edilmemelidir.

Islak zeminde fren yaparken durma performansı oldukça önemli olduğu için satın almadan önce mutlaka test edilmelidir.

Yakıt verimliliği sağlayan yaz lastikleri tercih edilmelidir.

Lastik seçerken ömrünün ne kadar olduğuna dikkat edilmelidir.

Kaliteli malzemeden üretilip üretilmediği araştırılmalıdır.

Ses ve patlak yalıtımı olup olmamasına dikkat edilmelidir.

Ticari ve büyük araçlar için yazlık lastik seçerken hız ve yük endeksine göre seçim yapılmalıdır.

Lastiğin hava kapasitesi ve voltajı araştırılmalıdır.

Hangi pozisyon için alınacaksa ona uygun ürün satın alınmalıdır.

Lastiğin kat sayısına ve yumuşaklığına dikkat edilmelidir.

Yaz lastiği seçerken çevre dostu ve geri dönüştürülebilir olmasına da dikkat etmek gerekir. Aynı zamanda yağmurda kaymayan ürünler tercih edilmelidir. Uzun ömürlü ve garantisi olan lastikler satın alınmalıdır.

Yaz Lastiklerinin Özellikleri Nelerdir?

Yaz lastikleri, kış lastiklerinden ebat, malzeme ve şekil bakımından oldukça farklıdır. Bu lastik türleri 7 derece ve üzeri sıcaklıklarda kullanılır. Ilık ve sıcak havalar için ideal olan bu ürünler, kauçuktan yapılır. Dişleri kış lastikleri kadar derin olmasa bile yüzeye iyi bir şekilde tutunmaya yarar. Sessiz ve yumuşak olan bu ürünler, yakıt verimliliği için idealdir.

Yazın sıcak zeminlerde hareket etme kolaylığı sağlar. Yüksek derecedeki sıcaklığa oldukça dayanıklı malzemelerden üretilir. Ayrıca yağmura karşı dirençli oldukları söylenebilir. Aşınmaya ve yıpranmaya karşı dayanıklıdır. Virajlarda, zorlu yollarda ve ani frenlerde hızlı tepki verir. Aracın motorunu daha az yoran bir üründür.

Yaz Lastiği Nasıl Seçilir?

Yaz lastiğinin derin oyukları yoktur ve yanakları nispeten daha incedir. Bunun yanı sıra lastiğin yüzeyinde kış mevsimi ile ilgili bir simge yoktur. Yaz lastiklerinde ürünün üretim standartlarına uygun olduğuna dair uyarılar yer alır. Bu ürünleri seçerken sürüş güvenliğini düşürmeyeceğinden emin olmak önemlidir. Hem aracı hem de sürücüyü konforlu hissettirecek lastikler tercih edilmelidir.

Yazlık lastik seçerken aracın türü de oldukça önemlidir. Kamyon, tır gibi büyük araçlar veya otomobiller için en uygun ürünler seçilmelidir. Bunun yanı sıra aracın hangi yollarda daha sık kullanıldığına göre de lastik seçimi yapılmalıdır. Örneğin, araç taşlı ya da kumlu arazilerde yol alıyorsa dayanıklı ve verimli yazlık lastikler seçilmelidir.

Lastik Borsası bünyesinde farklı modellerde ve yapılarda yazlık lastikler yer alır. Aracın jant numarasına, türüne ve araç çeşidine uygun olan yaz lastiği bulmak mümkündür. Bunun yanı sıra farklı markalarda yazlık ürünler vardır. Uygun lastik fiyatları ve kaliteli markalarından dolayı çoğu kişi, bu internet sitesinden alışveriş yapmaktadır.

Araca Uygun Yaz Lastiği Nasıl Anlaşılır?

Alınacak lastiğin araca uygun olup olmadığını anlamak için öncelikle aracın modelini, üretim yılını ve jant türünü bilmek gerekir. Bunun yanında daha önceden araca takılan lastiklerin ebat bilgisi önemlidir. Bu ebatlara uygun olan yazlık lastikler, araca uygundur. Takılacak lastiklerin hangi tarafa uygun olduğu da yine lastiğin yanak kısmında yer alan numaralardan anlaşılır. Bu numaralara göre yazlık lastik tercihi yapılmalıdır.

Yaz lastiğinin araca uygunluğu yakıt türünden de anlaşılabilir. Aracın yakıt verimliliğine göre de lastiğin uygunluğu test edilebilir. Aynı zamanda hangi üretim teknolojisine göre üretildiği de bu noktada önemlidir.