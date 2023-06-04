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Yeni bakanlar açıklandı; 3 kritik koltuk boş kaldı

Yeni bakanlar açıklandı; 3 kritik koltuk boş kaldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde yer alan 3 isim nedeniyle Türkiye'de 3 kritik koltuk boş kaldı... MİT, Genelkurmay Başkanlığı ve İstanbul Valiliği...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mazbatısını alıp yeminini ettiği gün yeni kabineyi de duyurdu. Sürpriz isimlerin olduğu yeni kabinede dikkat çeken isimler yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı olarak Hakan Fidan'ı, Milli ve Savunma Bakanı olarak Yaşar Güler'i, İçişleri Bakanı olarak ise Ali Yerlikaya'yı atadı. Son durumla beraber MİT Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve Genelkurmay Başkanlığı koltukları boş kaldı.

Yeni bakanların en kısa sürede göreve başlaması beklenirken kritik koltuklara kimin getirileceği ise henüz açıklanmadı. 3 önemli koltuk için en kısa sürede yeni atamaların duyurulması bekleniyor.

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