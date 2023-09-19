Yeni bakımdan aldığı otomobili alev topuna döndü

İstanbul Beylikdüzü, D-100 karayolunda bir araç aniden alev alarak, çevreye korku dolu anlar yaşattı.

Beylikdüzü'nde otomobilini bakımdan alan Alparslan Altınoğluk'un D-100 karayolunda ilerlerken aracı yanmaya başladı. Altınoğluk, "Partikül filtresini temizlettim 5 kilometre geldikten sonra aracım bu şekilde alttan patlamalar oldu" dedi.

Olay, Beylikdüzü D-100 Büyükçekmece istikametinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Otomobilini bakıma götüren Alparslan Altınoğluk, aracın partikül filtresini değiştirdikten sonra yola çıktı. Yaklaşık 5 kilometre ilerledikten sonra D-100 karayolunda araçtan bir anda alevler yükselmeye başladı. Altınoğlu yangın tüpünü alarak araçtan inerek müdahale etse de alevler bir anda büyüdü.

Çevredekiler otomobilin yandığını görünce itfaiye ve polis ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen ekipler alevleri söndürürken araç kullanılamaz hale geldi. Aracın yanması nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.

Yanan otomobilin sahibi Alparslan Altınoğluk "Partikül filtresini temizlettim 5 kilometre geldikten sonra aracım bu şekilde alttan patlamalar oldu. Patlamadan sonra alev aldı, yangın tüpünü aldım çıktım dışarı söndürmeye çalıştım ama maalesef gördüğünüz durumda araç" dedi.