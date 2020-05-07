Yeni Danıştay Başkanı belli oldu!

Danıştay Başkanı Zerrin Güngör’ün yaş haddinden 20 Mart’ta emekli olması nedeniyle Danıştay Başkanlığı için Danıştay Genel Kurulu’nda seçimler sonuçlandı.

Seçimde 3. Daire Başkanı Mehmet Ali Samur, 10. Daire Üyesi Nizamettin Kalaman, 8. Daire Üyesi Zeki Yiğit, 5. Daire Başkanı Fethi Aslan ve 4. Daire Başkanı Enver Kaya yarıştı.

Koronavirüs (Covid-19) önlemleri altında yapılan seçimin 9. turunda Danıştay'ın Başkanlığı'na 8. Daire Üyesi Zeki Yiğit seçildi.

Danıştay’ın 24. başkanı olan Yiğit 4 yıl bu görevi sürdürecek.

YENİ DANIŞTAY BAŞKANI ZEKİ YİĞİT KİMDİR?

1965 Zonguldak Alaplı doğumlu olan Zeki Yiğit, 197 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1988 yılında hakim adayı olarak göreve başladı.

Çeşitli ilçelerde hakimlik ve savcılık yaptıktan sonra Adalet Bakanlığı'nda Adalet Müfettişliği, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcılığı ve Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

2011 yılında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Danıştay üyeliğine seçildi.

Danıştay Genel Kurulunca 22 Ocak 2013’te Yüksek Seçim Kurulu üyeliğine seçilen Yiğit bu görevini Ocak 2020’ye kadar sürdürdü.

Yiğit evli ve dört çocukludur.