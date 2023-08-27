Yeni haftanın hava durumu nasıl olacak ? Sıcak, yağmur, fırtına...

Önümüzdeki 5 günün hava durumu tahminleri açıklandı. Marmara ve Ege kıyılarında kuvvetli fırtına beklenirken 8 ilde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun güneybatı ve kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege, Ege'nin güneyi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den bugün yapılan açıklamada; Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinin doğusunda yarından itibaren yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi. Meteoroloji'den yapılan duyuru şöyle:

“Yapılan son değerlendirmelere göre; 28.08.2023 Pazartesi günü Adana, Hatay, Osmaniye, Mersin’in iç kesimleri, Kahramanmaraş’ın batısı, Kayseri’nin güney ve doğusu, Sivas’ın güneyi ile Niğde’nin doğusunda yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, yurdun güney kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege kıyılarında kuvvetli (30 - 60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI : Rüzgarın Marmara ile Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.