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Yeni Merkez Bankası Başkanı belli oldu

Yeni Merkez Bankası Başkanı belli oldu
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Görevinden affını isteyen Hafize Gaye Erkan yerine Merkez Bankası'nın başına Fatih Karahan atandı.

TCMB'de görev değişimi gerçekleşti. Görevinden affını isteyen Hafize Gaye Erkan'ın yerine Dr. Fatih Karahan getirildi. Karahan, 28 Temmuz 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı’na atanmıştı.

Yeni Merkez Bankası Başkanı belli oldu - Resim : 1

FATİH KARAHAN KİMDİR?

1982 yılında Eskişehir’de doğan Fatih Karahan, 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi Matematik ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun oldu. 2012 yılında Pennsylvania Üniversitesi’nde Ekonomi alanında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı.

Çalışma hayatına 2012 yılında New York Merkez Bankası’nda ekonomist olarak başlayan Karahan, 2022 yılına kadar anılan kurumda İşgücü ve Ürün Piyasası Çalışmaları Başkanı ve para politikası danışmanı olarak görev yaptı.

Columbia Üniversitesi ve New York Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak da görev yapan Karahan, 2022’de Amazon’da kıdemli ekonomist olarak çalışmaya başladı. Karahan, Kasım 2022’de Amazon’da Başekonomist görevine atandı.

Etiketler merkez bankası yeni başkan
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