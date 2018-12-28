Yeni yıla soğukta kar ve yağmur altında gireceğiz ! İşte son hava tahminler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son hava durumu tahminleri yayınlandı. Hava durumu tahminlerine göre kar yağışlarının alanı daralmış olsa da yurdun bir bölümünde kendini göstermeye devam ediyor. Ankara hafta sonunu karlı geçirecek, İstanbul’da yağmurlu bir hava beklenirken, İzmir’de bulutlu bir hava hakim olacak…

BATI ISINIYOR DOĞU SOĞUMAYA DEVAM EDİYOR

Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde 2 ila 5 derece azalacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

KAR, SOĞUK, DON UYARILARI SÜRÜYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Sinop, Samsun, Ordu, Tokat, Tunceli ve Elazığ çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Trakya ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

















