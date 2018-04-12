Kış gelmeden bahar, bahar gelmeden yaz mı geliyor ?
Kış gelmeden bahar, bahar gelmeden yaz mı geliyor ?
Akaryakıtta 48 saat içinde bir zam daha
Akaryakıtta 48 saat içinde bir zam daha
Yaz yaklaşırken Yunanistan'dan Türkler için flaş vize kararı
Yaz yaklaşırken Yunanistan'dan Türkler için flaş vize kararı
OHAL sonrası ''atanamayan'' doktorlara iyi haber !
OHAL sonrası ''atanamayan'' doktorlara iyi haber !
Rekor üstüne rekor kıran dolar yeni güne nasıl başladı ?
Rekor üstüne rekor kıran dolar yeni güne nasıl başladı ?
Suriye kasabının kanlı zaferi ! Rusya duyurdu
Suriye kasabının kanlı zaferi ! Rusya duyurdu
Bu sabah düğmeye basıldı: 53 gözaltı kararı
Bu sabah düğmeye basıldı: 53 gözaltı kararı
Ortalığı karıştıracak iddia ! Whatsapp, Facebook ve Twitter...
Ortalığı karıştıracak iddia ! Whatsapp, Facebook ve Twitter...
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel Yönetimler
  4. 12 Nisan 2018 10:43

AK Partili belediye başkanı hayatını kaybetti

Kars'ın Akyaka İlçe Belediye Başkanı Ak Partili Muhammet Toptaş (61), rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Erzurum'da, hastanede yaşamanı yitirdi.

AK Partili belediye başkanı hayatını kaybetti
A+ A-

Akyaka İlçe Belediye Başkanı Ak Partili Muhammet Toptaş, 13 gün önce rahatsızlanınca Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Enfeksiyon kaptığı belirlenen Toptaş, durumu ağırlaşınca 3 gün önce ambulans helikopterle Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun Bakım Servisi'nde tedavisi süren Muhammet Toptaş, bugün sabaha karşı doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Yakınları tarafından karayolu ile ilçeye getirilen evli ve 3 çocuk babası Muhammet Toptaş, bugün saat 14.30'da Akyaka Belediyesi önünde düzenlenecek törenin ardından ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Akyaka Belediyesi'nden kepçe operatörü olarak emekliye ayrıldıktan sonra ilçede kuyumculuk yapan Muhammet Toptaş, 2014 seçimlerinde Ak Parti'den aday olmak istedi. Toptaş, bu isteği kabul görmeyince seçime CHP'den girdi ve başkanlığı kazandı. Toptaş, başkan seçildikten 3 ay sonra Ak Parti'ye geçmişti.

kars , akyaka , ilçe belediye başkanı , ak parti , muhammet toptaş
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM