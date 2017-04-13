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  1. 13 Nisan 2017 21:03

Başkan Genç Dumlupınar İlkokulu'nu ziyaret etti

‘Gelecek Benim, Ben Geleceğim’ projesi kapsamında okullarda yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, bu kez de Dumlupınar İlkokulu’nu ziyaret etti.

Başkan Genç Dumlupınar İlkokulu'nu ziyaret etti
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Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde yer alan Dumlupınar İlkokulu bugün Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’i ağırladı.Çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan başkan,minik öğrencilerin sergilediği silifke yöresi oyununu hayranlıkla seyretti. Daha sonra çok amaçlı salonun açılışını yapan Şükrü Genç, sınıfları tek tek dolaşarak öğrencilerle de sohbet etti. Tören sırasında öğretmenler ve velilere yönelik bir konuşma yapan Genç, okullar için yaptıkları hizmetlere aralıksız devam edeceklerini söyledi.Ana okulu sınıflarının da Sarıyer Belediyesi tarafından yapıldığını hatırlatan Şükrü Genç, “O zaman o sınıflarda okuyan minikler şimdi iyi bir temel almış olarak büyüdüler, bu yüzden gurur duyuyorum” diye konuştu.

 Başkan Genç, daha sonra öğretmenler odasında düzenlenen kahvaltılı toplantıya katıldı. Toplantıda okul Müdürü Hasan Arslan’ın teşekkür konuşmasının ardından, Sarıyer Belediyesi Meclis Başkan Vekili Hüseyin Coşkun okullara yapılan hizmetleri anlattı.

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