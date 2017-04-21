Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar koltuğunu bıraktı

Minik başkanın ilk icraatı zabıtaları uyarıp dondurmacılara dokunulmaması olurken, Murat Hazinedar ise makam aracını da bırakarak motosikletiyle belediyeden ayrıldı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri dolayısıyla 50. Yıl Süheyla Artam İlkokulu öğrencilerini makamında ağırladı. Çocuklarla sohbet eden Başkan Hazinedar, belediyenin etkinlikleriyle ilgili çocukların görüşünü aldı.



Başkan Hazinedar daha sonra koltuğunu bir gün süreyle 2 ’nci sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Leyla Nazlı’ya bıraktı. Koltuğunu minik Leyla’ya bırakan Murat Hazinedar, "Beşiktaş Belediye Başkanlığı’nı sana devrediyorum. Öncelikle okulunla ilgili yapmak istediğin bir şey var mı? diye sordu. Bunun üzerine 8 yaşındaki minik başkan da kütüphane istediğini ifade etti.



"Bu sefer sadece koltuğu değil yetkileri de vereceğiz"



Yetkilerini küçük başkana devreden Başkan Hazinedar, "Bugün bir değişiklik yapalım sadece sembolik bir oturma ritüeli olmasın. Bugün sevgili başkanımız belediyeyi idare etsin. Ben de bugün rahat edeyim. Ben bugün izin yapacağım. Bugün Leyla’ya koltuğu devrettik. Bu sefer sadece koltuğu değil yetkileri de vereceğiz. Bir arkadaşımız ona mihmandarlık yapacak. Benim makam aracım emrinde. Hatta başkan olarak okulunu da ziyaret etmek isteyebilir. Benim makam aracımla gidecek. Günboyu bu yetkiyi devrettik " diye konuştu.



Minik başkan Beşiktaş’ta incelemelerde bulunarak uyarılarda bulundu!



Beşiktaş Belediye Başkanlığı koltuğuna bir gün süreyle oturan Leyla Nazlı’nın ilk isteği ise 23 Nisan’da her çocuğa oyuncak hediye edilmesi oldu.



Belediyenin yetkilerini eline alan minik başkan telsizden zabıta memurlarını uyararak, "Dondurmacılara sakın dokunmayın, ben izin veriyorum. Bir de yere çöp atan birini görürseniz uyarın" diye emir verdi. Ardından Minik Başkan, Başkan Hazinedar’ın makam aracıyla Beşiktaş’taki taksi duraklarını, esnafı ve muhtarları gezerek incelemelerde bulundu.



Murat Hazinedar makam aracını bırakıp, motosikletle gitti



8 yaşındaki Leyla Nazlı başkanlık koltuğuna otururken, Murat Hazinedar ise makam aracını minik başkana bıraktıktan sonra motosikletine binip belediye binasından ayrıldı. Hazinedar’ı uğurlayan minik başkan, "Merak etmeyin başkanlık bana emanet" derken, Murat Hazinedar ise, "Sana güveniyorum" diyerek karşılık verdi.



Başkanlık makamını bir günlüğüne 8 yaşındaki Leyla Nazlı’ya devreden Murat Hazinedar, çocuklara güvenilmesi gerektiğini belirterek, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.