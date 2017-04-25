Beşiktaş Belediyesi Aşık Veysel’i andı

Beşiktaş Belediyesinin düzenlendiği Aşık Veysel’i anma programında Aşık Veysel’in torunu Çiğdem Özer, dedesini anlattı. Programda sahne alan Beşiktaş Belediyesi Temizlik İşçileri Korosu bestelerini Aşık Veysel için söylerken Başkan Hazinedar’da koroya eşlik etti.

Akatlar Kültür Merkezinde düzenlenen anma programına Beşiktaş Belediye Başkanı Av.Murat Hazinedar, Aşık Veysel’in torunu Çiğdem Özer ile birlikte sanat ve iş dünyasından ünlü isimler katıldı. Halk Ozanı Aşık Veysel’in hayatının anlatıldığı kısa bir belgeselle başlayan program zaman zaman duygusal anlara sahne oldu. Programın ilerleyen saatlerinde sahne alarak Aşık Veysel’in türkülerini seslendiren Beşiktaş Belediyesi Temizlik İşleri Korosu geceye katılanlardan tam not alırken Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar’da koroya eşlik etti.

Deniz Arcak’ın seslendirdiği Aşık Veysel Türküleri büyük beğeni topladı

Beşiktaş Belediyesinin düzenlediği Aşık Veysel’i anma programın sunuculuğunu Ünlü Popçu Deniz Arcak yaptı. Ünlü sanatçı programın ilerleyen saatlerinde sahne alarak Aşık Veysel’in ‘Güzelliğin On Para Etmez, Uzun İnce Bir Yoldayım’ gibi türkülerini seslendirmesi geceye damga vurdu. Ünlü Popçu Deniz Arcak, anma programına katılan Aşık Veysel hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

“Aşık Veysel 50 küsür yıl önce yazdığı şiirden bugüne mesaj var”

Aşık Veysel’i anma programında konuşma yapan Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar, “Veysel Sapma sağa sola, Sen Allah’tan birlik dile, ikilikten gelir bela, dava insanlık davası’ bakın 50 küsür yıl önce yazdığı şiirden bugün ne kadar mesa var. Aşık Veysel’i sevenler ve buraya kadar onu anlamaya gelen bilir ama bir defa daha tekrar edelim. Alevilik bu topraklara değer katan çok güzel bir inanç sistemini anlatır. Aşık Veysel onunu simgelerinden bir tanesidir” dedi.

Çiğdem Özer dedesi Aşık Veysel’i anlattı

Aşık Veysel’in küçük kızının en küçük kızı olduğunu söyleyerek dedesini anlatmaya başlayan Çiğdem Özer, “Ben dedemin en küçük kızının en küçük kızıyım. Dedemin hakka yürüdüğü yıllarda ben daha doğmamıştım ama yine de kendimi şanslı hissediyorum. Dedemi ben kitaplardan değil, annemin, babamın, dayılarımın hatta Gülizar ninemin anlattıklarıyla biliyorum. Dedem şairmiş ama hep bir toprak adamı bir üretici olmuş. Dedem çokta şakacıymış. Dedem başından geçen bir olayı anlattığı zaman ‘Yalanım varsa iki gözüm önüme aksın’ der, elini dizine vurup gülermiş. Dedem demiş ki ‘Ben öldükten sonra mezarımın üzerine kapatmayın. Otlar büyüsün, çiçekler açsın benim o taşın altında yatmamla hiçbir istifadem yok. Otlardan koyun yesin süt olsun, kuzu yesin et olsun, arı götürsün bal olsun. Benim toprağımda vatanıma milletime hizmet etsin öldükten sonra da faydalı olmaya çalışan yüce bir dedenin torunlarıyız. Ne mutlu ki Aşık Veysel gibi bir dedeye sahibim, ne mutlu ki Aşık Veysel gibi bir dedeye sahibiz” diye konuştu.