CHP'den ''camide Kılıçdaroğlu eleştirisi''ne sert tepki
CHP'den ''camide Kılıçdaroğlu eleştirisi''ne sert tepki
CHP'de toplu istifa ! O partiye geçtiler...
CHP'de toplu istifa ! O partiye geçtiler...
Erdoğan açıkladı vatandaş e-Devlet'e akın etti !
Erdoğan açıkladı vatandaş e-Devlet'e akın etti !
İbrahim Kalın: ''Esad Doğu Guta'da katliam yapıyor''
İbrahim Kalın: ''Esad Doğu Guta'da katliam yapıyor''
6 ülke sıraya girdi... İşte yüzde yüz milli silah !
6 ülke sıraya girdi... İşte yüzde yüz milli silah !
Türkiye'den ABD'ye Kudüs tepkisi !
Türkiye'den ABD'ye Kudüs tepkisi !
Taciz davasında mahkemeler anlaşamadı !
Taciz davasında mahkemeler anlaşamadı !
TUS ve STS adayları için çok önemli uyarı !
TUS ve STS adayları için çok önemli uyarı !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel Yönetimler
  4. 24 Şubat 2018 17:15

CHP'de toplu istifa ! O partiye geçtiler...

Cumhuriyet Halk Partisi Boztepe Meclis üyesi Mehmet Ali Berten ve beraberindeki 80 kişi istifa etti.

CHP'de toplu istifa ! O partiye geçtiler...
A+ A-

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Boztepe Belediye Meclis üyesi Mehmet Ali Berten ve beraberindeki 80 kişi, partilerinden istifa ederek AK Parti’ye geçti.

Kırşehir'de, CHP Boztepe Belediye Meclis üyesi Mehmet Ali Berten ve beraberindeki 80 kişi, partilerinden istifa etti. Berten ve 80 kişi, AK Parti’ye geçti. Berten ve beraberindekilere, AK Parti Kırşehir 5'inci Kadın Kolları Kongresi'nde rozetlerini AK Parti Grup Başkan Vekili ve Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz taktı.

İstifasıyla ilgili konuşan Mehmet Ali Berten, "Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis üyesiydim. Çok kıymetli vekillerim Mikail Arslan ve Salih Çetinkaya, Boztepe Belediye Başkanım Ramazan Bey ile görüşerek Cumhriyet Halk Partisi’nden istifa ettim. Belediye Meclis üyesi olarak kendim ve 80 üyemle beraber Cumhuriyet Halk Partisi'nden istİfa ediyorum. AK Parti’ye geçiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Binali Yıldırım’ı ve çok kıymetli vekillerimi saygıyla selamlıyorum” dedi.

AK Parti Kırşehir 5'inci Kadın Kolları kongresine, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Av. Muzaffer Aslan, AK Parti Kırşehir milletvekilleri Mikail Arslan ve Salih Çetinkaya, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Hacı Turan, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, İl Genel Meclis Başkanı Barbaros Dulkadiroğlu, il ve ilçe yönetimi ile çok sayıda partili katıldı.

istifa , ak parti , kırşehir , chp
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM