Engelli çocuklar üreterek kazanacak

Maltepe Belediyesi’nin engelli bireyleri topluma kazandırmak için kurduğu “Üreten Engelliler Merkezi”nin atölye ve kafesi hizmete açıldı. Açılışa, Belediye Başkanı Kılıç’ın yanı sıra, Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Açılışta istihdam edilen çocuklar, engelli vatandaşlar ve aileleriyle yakından ilgilenen Kılıç, önce Sevgi Cafe’yi ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı ve çocuklarla birlikte garsonluk yaptı. Burada çocukları dinleyen ve onlarla şakalaşan Kılıç, daha sonra merkezdeki atölyeleri gezdi. Atölyede çocuklarla birlikte kese kâğıdı yapmaya çalışan Kılıç, merkezin çalışanlarından Enver Zengin’in söylediği, “Uzun İnce Bir Yoldayım” türküsüne eşlik etti.

“ACINACAK BİREY DEĞİLLER”

Merkezle ilgili bilgi aldıktan sonra kısa bir konuşma yapan Başkan Kılıç, “Merkezimizde bir engelli kafemiz var. Burada 4 çocuğumuzu istihdam ederek, onları topluma kazandırıyoruz. Atölye bölümümüzde ise kardeşlerimiz atölye çalışması yaparak, ürettiklerini pazarlarda, manavlarda ve bakkallarda satacak. Biz de pazarlamaları için çaba sarf edeceğiz. Amacımız şu: Engellilerimiz acınacak bireyler değildir, topluma kazandırılabilecek bireylerdir. Yeter ki bunların önleri açılsın. Bütün bu projelere belediye yapıyor diye değil, toplumsal duyarlılık adı altında sahip çıkacaksınız. Çünkü engelliler bizim kardeşlerimiz, onlara dostça, şefkatle elinizi uzattığınızda, içeride de göreceğiniz gibi müthiş bir heyecanla çalışıyorlar” dedi.

ÜRETTİKLERİNİ SATACAKLAR

Engelli bireyleri topluma kazandırmak için kurulan ve iki bölümden oluşan merkezin 117 metrekarelik “Sevgi Cafe” bölümünde istihdam edilen 4 engelli genç, Belediye Girişimcilik Mutfağı’ndan gelen ürünleri satarak bütçelerine katkıda bulunacak. İkinci bölümde 118 metrekarelik alanda kurulan atölyelerde ise 15’i daimi, 5’i gönüllü toplam 20 çocuk, eğitmenleri eşliğinde eğitim alarak çeşitli el ürünleri üretecek.





