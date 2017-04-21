Maltepe'de 23 Nisan coşkusu

Açık Basketbol sahasında düzenlenecek etkinlikler de, tek teker bisikletli jonglör ve maskotlarla dans şovu yapılacak. Sihirbaz Mehmet Rüzgar’ın gösterisi sonrası, çeşitli şovlar gerçekleştirilecek ve şovmen Volkan Abi gösterileriyle unutulmaz dakikalar yaşatacak.

Maltepe Belediyesi Çok Sesli Çocuk Korosu’nun şarkılarıyla renk katacağı etkinliklerde, Gülensu İlköğretim Okulu Halkoyunları Topluluğu da sahne alacak. Bilet dağıtımı ve çekilişlerle sonrası kurulan takı tasarımı-anahtarlık, saksı boyama ve süsleme, çiçek dilimi ekolojik, pasta süsleme ve taç yapımı çadır atölyelerinde 500 çocuk üretim yapacak ve ürettikleri eserleri sergileyecek. Yüz boyama masasıyla da farklı bir alanda yeteneklerini sergileyerek eğlenecek çocuklara, sosis balon, baskılı balon, rüzgar gülü, sulu atari ve mini lego karakter dağıtılacak.